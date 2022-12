Giulia Stabile, frecciatina a una ex concorrente: “Colpa degli ormoni” | senza vergogna

Giulia Stabile si mostra senza trucco e ammette: “Ecco cosa hanno combinato i miei ormoni”. La ballerina di Amici, senza vergogna, mostra le condizioni del suo viso e fa un chiaro riferimento a una persona. vediamo cosa ha detto.

Giulia Stabile è stata la vincitrice di Amici 20. Dopo moltissimi anni, la categoria ballo ha trionfato sul canto al programma condotto da Maria De Filippi. Erano davvero tanti anni che un ballerino non alzava la coppa, e soprattutto una donna.

La vittoria di Giulia è stata una soddisfazione per molti, non solo la sua appassionata prof Veronica Peparini ha gioito, ma anche Alessandra Celentano.

Ora Giulia è una professionista della scuola di ballo e canto di Maria De Filippi, dalla quale ogni anno escono talenti che scalano le classifiche di musica italiana – talvolta internazionali – e riempiono i teatri più prestigiosi.

Il programma di Maria, infatti, è un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mondo delle arti e farsi conoscere. Giulia fin da subito aveva colpito il pubblico per la sua sincerità e la sua fragilità, che non ha mai nascosto.

Durante il suo percorso, grazie all’aiuto della sua prof Veronica Peparini, ha saputo cogliere il meglio delle sue insicurezze e trasformarle in punti di forza. È stato un processo lungo e talvolta faticoso, ma alla fine Giulia ha trionfato, sia per la danza, che moralmente.

Inoltre, durante l’edizione di Amici 20, ha trovato l’amore in Sangiovanni. I due formano una coppia seguitissima che ha fatto sognare milioni di adolescenti.

La frecciatina all’ex concorrente di Amici

Proprio perché Giulia ha imparato a fare delle sue insicurezze una forza, non si è fatta problemi a mostrare sui social le condizioni della sua faccia a causa di uno sbalzo ormonale.

La ballerina su Instagram ha condiviso una foto in cui si vedono due brufoletti, facendo un commento ironico: “Diciamo che i miei ormoni, hanno deciso che in questi giorni, dovrò assomigliare a Tish di Amici 2018”.

Per chi non lo sapesse, Tisch è stata una concorrente di Amici nel 2018 e faceva parte della squadra di Rudy Zerbi. Il tratto distintivo della cantante erano proprio i due puntini sulle guance che si disegnava ogni giorno. Insomma, come quando ci si trucca, allo stesso modo lei non usciva di casa senza i due puntini sulle guance.

E caso vuole che i brufoletti di Giulia siano usciti proprio nello stesso punto in cui Tisch si disegnava i puntini. Così, l’ex vincitrice di Amici, ha deciso di ironizzare facendo questo divertente confronto.