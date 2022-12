“Sono malata, mi devo operare…”, Samantha De Grenet parla del brutto male entrato nella sua vita

La celebre showgirl Samantha De Grenet è stata ospite in una delle ultime puntate di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin la donna ha raccontato dei momenti difficili sul suo passato. Si tratta di una cosa gravissima che la tocca molto ancora adesso.

Samantha De Grenet è un personaggio televisivo molto noto nella televisione italiana. La donna è conduttrice, showgirl e modella, prezzemolino del nostro piccolo schermo. La De Grenet è stata recentemente ospite nella storica trasmissione di Silvia Toffanin e ha raccontato di qualcosa di davvero personale lasciando la presentatrice e lo studio completamente di stucco.

La De Grenet anche se attualmente sta vivendo un momento d’oro non può dimenticare un passato difficile che l’ha segnata totalmente. Samantha ha ritrovato, ormai un po’ di anni fa, l’amore con il padre di suo figlio Luca Barbato con il quale si è sposata due volte. In più, ha partecipato ad una delle edizioni più di successo del Grande Fratello giungendo quasi in finale.

Samantha, insomma, vive serena a Roma divisa tra lavoro e famiglia non dimenticandosi delle difficoltà che ha dovuto subire. Proprio nei salotti di Verissimo ha deciso di fare un racconto onesto di un terribile male che l’ha colpita.

L’intervista a Verissimo

Samantha De Grenet, quindi, ha confessato i dettagli della sua vita quando ha scoperto di avere un tumore. Secondo quanto dichiarato la donna non avrebbe proferito parola neanche ai suoi genitori proprio per evitare di farli soffrire. “Per un genitore avere una figlia che ti dice “sono malata, mi devo operare”, non è una bella cosa”.

Queste le sue parole per giustificare il suo atteggiamento di esclusione nei confronti di chi l’ha messa al mondo. Si tratta di un meccanismo di autodifesa che ha adottato per proteggere le persone che ama.

In generale la De Grenet ha fatto delle profonde riflessioni sulla sua malattia e nello specifico su cosa significhi avere un tumore: “Quando si parla di tumore, si racconta quello che accade fisicamente mentre quello di cui si parla poco è tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vota cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace, non ti riconosci e non ti vuoi accettare”.

La showgirl ha parlato anche di come soffrisse molto spesso lontano dagli occhi della sua famiglia per mostrarsi sempre forte ed in grado di affrontare tutto. A tal proposito ha dichiarato: “Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti”.

E ancora: “Ho imparato ad accettarmi, anche il pensiero di avere un corpo diverso da quello che avevo prima. Oggi mi guardo e mi sento una persona vera e questo per me è fondamentale”.

Dopo il tumore Samantha De Grenet dovrà controllarsi per altri due anni ma tutto si risolverà per il moglie soprattutto perché adesso può condividere i suoi pensieri e dolori con suo marito e suo figlio.