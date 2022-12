Stefano De Martino senza freni su Emma Marrone “gli anni più capovolgenti” | confessione inaspettata

Stefano de Martino per la prima volta parla a cuore aperto della relazione con la sua ex fidanzata storica Emma Marrone. Il rapporto tra i due non è finito bene e lui non ha più rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma dopo molto tempo ha parlato. Ecco cosa ha detto.

Ospite della prima puntata de La Conferenza Stampa su Raiplay, l’ex ballerino di Amici, ora conduttore, Stefano De Martino si è lasciato andare in un’intervista molto personale.

Durante la chiacchierata ha rivelato moltissimi dettagli inediti sul suo passato, toccando anche la sfera sentimentale. In particolare, ha parlato dell’ex fidanzata Emma Marrone, conosciuta ad Amici. I due si sono lasciati poco dopo il programma e De Martino si è fidanzato con Belen Rodriguez, con la quale oggi condivide un figlio, Santiago.

De Martino nell’intervista su Raiplay ha svelato la verità sul rapporto con la cantante: “Con lei gli anni più capovolgenti”, afferma.

La relazione tra Stefano e Emma è durata un paio d’anni ed è stata bruscamente interrotta quando lui ha perso la testa per Belen. Infatuato della bella argentina, De Martino ha lasciato Emma Marrone. Lei non glie l’ha mai perdonato, c’è voluto del tempo prima che posasse l’ascia di guerra.

Dopo diversi anni dalla rottura, De Martino ha raccontato: “Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”.

“Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa – continua durante la prima puntata de La Conferenza Stampa -. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

De Martino parla di Belen

Non è mancata la domanda su Belen. I due, infatti, sono tornati insieme dopo anni di separazione. Ora le cose sembrano andare molto bene e forse in futuro i due allargheranno la loro famiglia.

A proposito del loro rapporto, De Martino ha raccontato:

“Non mi dà fastidio quando mi chiedono di Belen, anche perché sono le domande più frequenti. Ormai so già cosa rispondere a tutto. Diciamo che è come quando vai con un bambino ad una riunione di famiglia e tutti ti chiedono quanti anni ha adesso e se va all’asilo”.

E parlando dell’intimità, confessa: “Qual è la donna con cui ho più sintonia da quel punto di vista? Quella che ho sposato. L’ho sposata anche per questo”.