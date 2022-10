Ginevra Lamborghini, una situazione devastante: “Ho cercato di contattarlo…”. È finita malissimo 

Parla Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini, recentemente squalificata dal Grande Fratello Vip che ha raccontato sui suoi canali social di aver cercato di contattare Marco Bellavia ma non ha ricevuto risposta.

Questo silenzio da parte dell’ex concorrente l’ha preoccupata molto, visti i precedenti di Bellavia con il Gf Vip. Come vi abbiamo scritto in precedenti articoli Bellavia era stato escluso dagli altri compagni della casa per i suoi dichiarati problemi di depressione.

I compagni hanno nominato Marco Bellavia per farlo uscire, suggerendogli di parlare con uno specialista, secondo alcuni, infatti, la casa del Gf Vip non sarebbe il luogo adatto per discutere di questi problemi. La vicenda ha suscitato molte polemiche, ma cosa è successo dopo?

Ginevra Lamborghini anche lei eliminata dalla casa più spiata d’Italia, una volta fuori ha cercato di mettersi in contatto con Marco Bellavia, il quale sembra non aver risposto. Ma ricostruiamo bene i fatti, perché Ginevra Lamborghini è stata eliminata? A quanto pare è stata proprio lei a dire la cosa sbagliata riferendosi a Marco Bellavia e alla sua depressione. L’uomo era stato bullizzato e Ginevra Lamborghini avrebbe detto: “Merita di essere bullizzato”.

Di certo una frase lapidaria che le è costata anche l’espulsione dalla casa per il suo comportamento e da quel momento a quanto sembra, Ginevra non sta passando dei momenti semplici. Il suo rientro in studio è stato praticamente una “walk of shame” segnata anche dalle sue lacrime e dall’imbarazzo per ciò che aveva detto all’interno della casa, prima di essere squalificata. Come se non bastasse Ginevra ha dovuto sopportare un’ondata di commenti da parte degli haters che l’hanno riempita di insulti per il suo comportamento. La madre di Ginevra è dovuta intervenire per chiedere di chiudere il processo mediatico contro la figlia. Dopo un primo momento di silenzio Ginevra ha voluto dire la sua.

Ginevra Lamborghini e i suoi tentativi di scuse

Dopo il periodo di isolamento dai social, Ginevra ha ripreso i contatti con i propri followers e ha fatto una dichiarazione ufficiale: “Vengo da giorni molto difficili in cui ho passato le pene dell’inferno, ma non mi aspettavo di ricevere questo sostegno. Mi fate dimenticare dei brutti commenti che ho ricevuto e continuo a ricevere”.

In questa dichiarazione Ginevra ha poi detto di aver provato a sentire Marco Bellavia, evidentemente per scusarsi e per sentire come stava ma l’uomo sembra non aver risposto: “Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicina in questo brutto momento che sta attraversando”.

Di certo da queste parole si evince uno stato d’animo diverso, l’ammissione dei propri sbagli e l’intenzione di scusarsi, magari anche di persona, per aver detto quelle cose senza pensare e, oggettivamente, senza avere alcuna sensibilità. Ma cosa accadrà ora a Ginevra Lamborghini? Sarà esclusa da un po’ dalla televisione oppure ammettere di aver sbagliato la salverà?

Intorno a questa riappacificazione c’è molto hype e nel frattempo Ginevra ha dichiarato di voler riprendere la sua attività musicale: “Mi prendo questo tempo per azzerare quello che è successo, ma partirò da subito con nuovi progetti, ripartirò dalla musica”.

Alcuni mesi fa Ginevra è uscita con alcuni singoli, anche se rispetto a Elettra non ha ancora lo stesso successo musicale. Intanto sarà ammessa nello studio del Gf Vip insieme agli altri esclusi dalla casa: “I gieffini e la Casa mi mancano un sacco, ma li seguo e li spio tutti i giorni. Sarò in studio per accorciare le distanze”, queste le sue ultime parole rispetto alla sua presenza nel programma.