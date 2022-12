Mara Venier, preoccupa la situazione del marito Nicola Carraro. Condizioni di salute

La conduttrice di Domenica In sta passando dei momenti bui perché il suo adorato consorte è in cattive condizioni di salute.

Mara Venier è molto preoccupata per suo marito, Nicola Carraro, che, al momento, si trova a Santo Domingo in compagnia non proprio lieta. Infatti, l’uomo ha contratto il Covid e Mara non fa altro che ripetere questa frase, come fosse un mantra: “Vorrei essere vicina a te, forza amore mio”.

La scrive sul social media Instagram, per il quale la coppia è molto attiva, e la dice in diretta durante la conduzione del suo programma Domenica In. Da questa frase, traspare l’amore profondo e duraturo che lega questa coppia da più di 20 anni, 16 dei quali sono sposati.

La Venier e Carraro non sono una di quelle tipiche coppie di vip che si vedono sempre insieme in televisione, ma, invece, sono molto presenti sul web. Infatti, si divertono a condividere con i loro fan di Instagram, Mara ha più di 2 milioni di followers, i loro momenti di normale quotidianità.

Anzi, molto spesso è il marito che riprende la moglie durante le tipiche faccende domestiche, felici entrambi di farsi vedere sempre innamorati come se fosse il primo giorno.

L’ultimo anniversario di matrimonio, però, non l’hanno potuto festeggiare insieme perché Nicola è partito per Santo Domingo, dove ha una meravigliosa villa immersa nel verde con una fantastica piscina. Spesso lascia Roma per andare a rilassarsi nel loro paradiso privato.

Ed è proprio lì che si trova anche in questi giorni, ma non è una vacanza come tutte le altre. Qui, infatti, Carraro si è ammalto di Covid, mandando in tilt la Venier, che è molto preoccupata per la sorte del marito. Le dispiace molto che lui è costretto ad affrontare tutto questo da solo, lontano chilometri e chilometri da lei.

Nella puntata del 4 dicembre, a Domenica In, la zia Mara ha ricevuto questa notizia inaspettata e non affatto gradita, come ci si può immaginare. Immediatamente, Mara ha condiviso la pessima notizia sui social, per tenere aggiornati i suoi fan delle condizioni di salute dell’amato coniuge.

Questi le ha mandato una foto dove si fa vedere felice e pieno di energie, ma la moglie lo conosce bene, e infatti ha così commentato la foto che ha subito ripostato:

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”.

Queste frasi piene d’amore e affetto non hanno lasciato insensibili i fan, che subito hanno commentato con parole calorose e di buon augurio per il marito. Non solo i fan della Venier hanno commentato, ma anche i suoi colleghi.

Ad esempio, Sandra Milo ha così scritto: “Conoscendo il profondo amore che vi lega, so che sarai in pensiero stando lontana da lui ma vedrai che supererà questa prova e tornerete presto a ricongiungervi. I migliori auguri di pronta guarigione.”

Mara Venier si è sposata due volte, prima del matrimonio con Carraro. La prima volta, con il padre di sua figlia Elisabetta, Francesco Ferracini, e la seconda volta con Jerry Calà. Matrimonio che è durato appena tre anni. Mentre quello con il suo attuale marito dura da ben 16 anni e niente sembra spezzare questa unione così profonda.