Deborah Compagnoni: dopo anni viene fuori la verità sulla causa della rottura con Alessandro Benetton

La coppia si è separata ufficialmente solamente l’anno scorso, ma dietro a questo triste evento c’è un’altra verità che, dopo anni, ci viene proprio raccontato da Deborah Compagnoni.

Deborah Compagnoni ha vissuto la propria esistenza all’insegna delle vittorie: dallo sport all’amore. Campionessa di sci, ha avuto tutte le soddisfazioni che si possono desiderare nella propria vita, arrivando a sposare anche l’uomo dei suoi sogni: Alessandro Benetton.

Una coppia bellissima e affiatatissima, con un amore che sembrava potesse essere eterno. Purtroppo, però, anche le migliori fiabe hanno in alcune occasioni nascondono la parola fine. Prima di oggi, non si conoscevano i motivi che li hanno portati a prendere la sofferta decisione di separarsi; una volta che è subentrata la crisi, i due parevano essersi semplicemente separati. Ma adesso la Compagnoni ha fatto chiarezza sulla vicenda.

Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni sono stati una delle coppie più durature nel mondo dello sport. I due innamorati si sono sposati nel 2008, ma la loro relazione, cresciuta sempre di più d’intensità, era iniziata nel 1997.

Deborah e Alessandro formavano una coppia perfetta: lei campionessa di sci e lui imprenditore della famiglia Benetton. Due individui determinati, sicuri di loro stessi, che sanno cosa vogliono e come ottenerlo. Il loro amore dell’epoca, profondo e sincero, ha generato tre meravigliosi figli: Agnese, Tobias e Luce.

Insomma, una vita intera passata insieme, dal momento che quando hanno iniziato a frequentarsi erano entrambi molto giovani. Due persone in simbiosi, che si sono subito trovate; erano fatti proprio l’uno per l’altra. Due metà di una stessa mela.

Purtroppo, però, il 2021 è stato l’anno della loro rottura ufficiale. Ma sembra che, in realtà, gli attriti e le incomprensioni siano nate ancora prima. Infatti, stando ad alcune rivelazioni fatte proprio da Deborah, pare che l’elemento che ha piano piano lacerato il loro idilliaco rapporto sia stato il primo lockdown.

Essere forzati a stare chiusi in casa, 24 ore su 24, senza mai (o quasi) avere la possibilità di uscire di casa, ha fatto in modo di distruggere e cancellare questo loro rapporto d’amore. La convivenza forzata ha portato a galla situazioni non più gestibili dalla coppia. E così, lasciando i fan a bocca asciutta, hanno annunciato la loro separazione ufficiale.

I loro fan credevano, anzi, speravano che la coppia avrebbe provato a sistemare le cose, ma, evidentemente, il loro tempo da coniugi era terminato. Chissà, magari se non fosse accaduto quello che è successo negli ultimi anni, tra Covid, pandemia e lockdown vari, forse Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton farebbero ancora coppia fissa.