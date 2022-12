La mamma di Belen lancia frecciatine a Stefano De Martino, e Ignazio Moser racconta tutto

Dopo il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino, la mamma dei Rodriguez non ha perso tempo a lanciare avvertimenti e profezie.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno provando, di nuovo, a far funzionare la loro relazione, con un discreto successo. Questo ha reso felici sia la coppia che i loro fan. Ma c’è qualcuno che è pronto a mettere i puntini sulle i.

Questa persona è Veronica Cozzani, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Dopo un’intervista, Ignazio Moser ha raccontato che cosa Veronica ha detto sia a Stefano che a lui stesso.

Belen e Stefano stanno provando a ricucire il loro rapporto, sapendo anche che la donna argentina ha avuto un’altra figlia, Luna Marì, con il parrucchiere ligure Antonino Spinalbese.

Se la cosa andasse in porto, quella della Rodriguez e di De Martino sarebbe una famiglia allargata, perché oltre a loro due, ci sono anche il loro primogenito, Santiago, e la piccolina di casa.

Benché i suoi figli abbiano sempre le telecamere puntate addosso, chi più, chi meno, Veronica Cozzani si è sempre chiamata fuori dalla televisione. Anche se stava per essere considerata una naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Notizia che pare abbia smentito la stessa Cozzani.

Dunque, la frecciatina che ha lanciato Veronica a Stefano, ma anche a Ignazio, riguarda le sue due uniche figlie e che cosa succede se gli uomini le lasciano. La Cozzani afferma che qualunque uomo abbia mai lasciato una delle sue due figlie, poi se ne sarebbe pentito amaramente e sarebbe tornato indietro per riaverle.

Ma, a quel punto, era troppo tardi. Quindi, la mamma li ha avvertiti entrambi di stare attenti a come si comportano con le sue amate figlie, Belen e Cecilia, e di fare attenzione alle decisioni eventualmente prese.

Nonostante il terzo tentativo della coppia sembra andare molto bene, Veronica Cozzani ha voluto precisare così: “Ricordati che tutti quelli che hanno deciso di lasciare le mie figlie, dopo, sono ritornati pentiti. Quindi, che non ti venga mai in mente di farlo.”

Queste sono state le parole esatte che la mamma dei Rodriguez ha pronunciato quando ha avvertito Ignazio e Stefano. Insomma, che sia un avvertimento, una maledizione, una profezia o, più semplicemente, un modo usato dalla madre per proteggere le proprie figlie da eventuali pene amorose, sembra essere vero.

Non a caso, Stefano De Martino è ritornato da Belen Rodriguez per la terza volta. Speriamo che sia quella buona, però! Altrimenti, non si sa che cosa mai potrebbe succedere!