Gigi D’Alessio senza freni su Anna Tatangelo: “…non provo amarezza…”

Gigi D’Alessio è stato recentemente intervistato dal Corriere della Sera e in quella occasione si è aperto a confidenze che riguardavano anche la sua vita privata oltre che professionale.

Di recente Gigi D’Alessio è diventato di nuovo padre, del quinto figlio avuto da Denise Esposito. Oltre che di questo lieto evento si è parlato anche della sua ex storica, Anna Tatangelo: “Abbiamo un figlio insieme, non provo amarezza per lei. Le storie iniziano e finiscono. Oggi sono felice e spero lo sia anche lei”.

Nel corso dell’intervista ha parlato della sua carriera, dei prossimi lavori e della propria vita. Naturalmente in questa conversazione non si poteva evitare lei, la sua ex ormai storica, Anna Tatangelo verso la quale ha dichiarato di non provare rancore e, anzi, di augurarle ogni bene.

Ma in che tipo di rapporti sono Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Per un certo tempo si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma poi le cose sono andate diversamente, anche considerata la nuova relazione di lui e l’arrivo del bambino.

Quando una coppia si separa, soprattutto se si tratta di celebrità, le voci sulla coppia scoppiata continuano sempre a circolare e talvolta può succedere che circoli la voce di un possibile riavvicinamento, che poi viene puntualmente smentita.

Proprio di un ipotetico ricongiungimento si parlava ultimamente a proposito dell’ex coppia Tatangelo – D’Alessio. Ultimamente stavano circolando, infatti, foto e rumors che avevano fatto immaginare un ritorno di fiamma. Tutto questo per giunta era stato avallato anche da alcune dichiarazioni dello stesso cantante: “Io e Anna non ci siamo mai lasciati…mi piacerebbe invecchiare con lei”.

Ma poi le cose sono radicalmente cambiate con l’arrivo del quinto figlio, Francesco, avuto da Denise Esposito.

Gigi D’Alessio e la sua nuova vita

A proposito della sua nuova fase di paternità con l’arrivo del quinto figlio Gigi D’Alessio ha detto: “Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore. Il primo l’ho avuto a 19 anni, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere”, riferendosi al piccolo Francesco appena arrivato.

Per quanto riguarda Andrea, figlio avuto con Anna Tatangelo, D’Alessio mantiene un buon rapporto con la madre proprio per lui e dice: “Eh…va bene. Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono. Oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita”.

Sembra però, malgrado dichiarino apertamente di avere buoni rapporti che ci sia tra loro un po’ di maretta. Come sappiamo l’estate scorsa c’è stato un mega concerto per i suoi 30 anni di carriera e clamorosamente Anna Tatangelo non ha partecipato e pare dai rumors che lo stesso D’Alessio non l’abbia mai menzionata.

Di certo ciò è spiegabile per il fatto che la loro separazione è stata piuttosto turbolenta e ciò è stato evidente fin dal primo momento. Ma oggi la crisi sembra essersi appianata tra i due anche per le rispettive nuove relazioni, lui con la compagna napoletana e lei con il rapper Livio Cori, con cui però ci sono stati alti e bassi.