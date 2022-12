Addio Donatella Rettore, la situazione allarma: “È il momento”. Nulla da fare?

Donatella Rettore negli ultimi tempi è tornata sulla cresta dell’onda grazie alla sua ultima partecipazione a Sanremo, con Ditonellapiaga, eppure negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni sospette hanno fatto preoccupare i fan.

Negli ultimi quattro anni abbiamo visto alcune vecchie glorie della musica italiana ritornare in auge grazie a collaborazioni con artisti contemporanei con cui hanno realizzato pezzi moderni caratterizzati da nuovi sound e in alcuni casi anche tormentoni estivi.

Per esempio ricordiamo Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro che hanno presentato Mille, tormentone dell’estate 2021, oppure il più recente Apri tutte le porte di Gianni Morandi con Jovanotti, terzo posto all’edizione di Sanremo 2022 e ancora Toy boy di Ornella Vanoni con Colapesce e Dimartino.

Proprio all’edizione dello scorso anno di Sanremo anche Donatella Rettore è tornata sulla cresta dell’onda con un brano in featuring con Ditonellapiaga, Chimica, in perfetto stile Rettore. Per la cantante di Splendido splendente, Kobra e Lamette c’è stata quest’anno una nuova primavera musicale, grazie anche al successo del brano con Ditonellapiaga.

Eppure, malgrado questo rinnovato successo i fan di Donatella Rettore sono preoccupati a causa di una sua dichiarazione sospetta: “Ritiro? Sono ancora in auge, sarebbe il momento giusto”.

Donatella Rettore si ritira?

La cantante ha raccontato molte cose di sé al settimanale Gente, parlando della sua vita da tutti i punti di vista, sia professionali che privati. Durante questa intervista al settimanale è stato chiesto alla cantante se abbia mai pensato a un ritiro e lei ha risposto così: “Sono ancora in vetta, sarebbe perciò il momento giusto per lasciare”. Una dichiarazione che naturalmente ha fatto preoccupare molto i suoi fan, i quali temono che la donna possa davvero lasciare la carriera di cantante, proprio all’apice di questo rinnovato successo. Di recente, poi, Donatella Rettore ha scritto e rilasciato una canzone in coppia con l’emergente Tancredi.

Anche questo brano ha scalato le classifiche e Donatella Rettore si è portata a casa un altro successo: “Chimica, la canzone che ho portato a Sanremo con Ditonellapiaga, ha vinto il disco di platino, e in estate sono stata in vetta alle classifiche con Faccio da me in coppia con Tancredi”.

Nel corso di questa chiacchierata Donatella Rettore ha parlato della propria vita privata e pensate che in passato aveva intenzione di fare un figlio servendosi della fecondazione assistita ma poi ci ha ripensato a causa di una serie di problematiche burocratiche legate a questa decisione.

Il racconto è poi proseguito sulle sue condizioni di salute e sul tumore che ha avuto ma che per fortuna ha scoperto in tempo. Ha detto che, tuttavia, l’esperienza l’ha segnata, nonostante l’epilogo positivo: “Scoprire di essere malata è stato uno choc e la prima cosa che ho pensato è stata che non avrei potuto lasciare Claudio e i nostri amati cani che per me sono come degli angeli”.