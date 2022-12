Lutto Charlène di Monaco, distrutta dalla notizia terribile! Non c’è pace per la moglie di Alberto

Charlène di Monaco fa ancora notizia! Dopo il brutto intervento che l’ha vista lontana da Palazzo nell’ultimo periodo e le teorie sulla sua convalescenza arriva una notizia terribile che ha definitivamente sconvolto la principessa.

Charlène di Monaco continua a riempire le pagine del gossip internazionale. La sua di certo non è stata una vita semplice specialmente negli ultimi anni. La principessa, infatti, è stata costretta a stare lontana da Palazzo per moltissimo tempo a causa di una brutta infezione all’orecchio.

Bloccata in Sudafrica sia per una dolorosa convalescenza che per colpa della pandemia del coronavirus, le voci sull’inusuale allontanamento di Charlène dal principato hanno assunto sempre di più una dimensione quasi incontrollabile. Molte sono state le teorie sul perché la principessa non fosse in grado di ritornare a palazzo dalla sua famiglia, ma una di questa sembra essere quella più papabile.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Charlène sarebbe rimasta sfigurata da un intervento al viso andato male ed è per questo che non avrebbe potuto fare ritorno al Principato. A testimonianza di ciò sono anche le immagini di Charlène immortalata sempre con la mascherina sul viso anche nelle poche occasioni ufficiali a cui ha presenziato una volta tornata a Monaco.

In realtà, il Palazzo ha provveduto a smentire queste voci ritenendole infondate e affermando che la principessa non avesse nessuna deformazione al viso ma fosse solo molto debilitata per le cure contro l’infezione. Ed ecco spiegato il motivo della mascherina anche in pubblico.

I rumors, invece, parlavano di un’operazione sbagliata a Dubai e la sua assenza dai doveri reali era dovuta soprattutto ad un volto sfigurato. Insomma, voci che sarebbero davvero infondate anche se ancora adesso aleggia un alone di mistero su quei lunghi mesi della principessa Charlène lontano dal Principato.

Dopo tanto tempo, però, la principessa ha riabbracciato i suoi figli e suo marito sul quale continuano a circolare pettegolezzi circa una probabile separazione. Nessuna conferma da parte del Principato, anzi la monarchia meneghina ci tiene a far sapere ai suoi sudditi che il peggio è passato e che Alberto e sua moglie sono più uniti che mai.

Qualcosa, tuttavia, ha scosso profondamente Charlène, una morte improvvisa. Ecco di chi si tratta.

Un lutto per i Grimaldi

Charlène di Monaco è rimasta molto scossa da una notizia terribile. Mario Jutard ex compagno di Stephanie di Monaco è morto in circostanze molto brutte. L’uomo è stato ucciso in Repubblica Dominicana brutalmente.

E’ stato, infatti, ritrovato, nella sua villa in Centroamerica legato ed imbavagliato con la laringe schiacciata. Un fine davvero tragica quella di Jutard che non ha riguardato direttamente la principessa di Monaco ma che l’ha colpito tanto, soprattutto in questo periodo di grande fragilità.