Beatrice Quinta: quella palese frecciatina a Rkomi tutti l’hanno notata

Ricordate il flirt fra Beatrice Quinta e Rkomi con la “dichiarazione” di lui durante il daytime?

A quanto pare il flirt si sarebbe già concluso con la fine di X Factor. Beatrice ha parlato di questa cosa in un’intervistata da Rolling Stone. L’interprete di $e$$o ha detto espressamente che non accetterebbe un invito da parte di Rkomi. Invito che tuttavia il cantante di Insuperabile non avrebbe mai fatto.

Come la maggior parte degli spettatori ricorderà nel corso di quest’ultima edizione di X – Factor Rkomi ha dichiarato apertamente la sua attrazione per Beatrice Quinta, una scintilla nata dall’esibizione della cantante in una cover di Lucio Battisti, una versione elettronica di Fiori rosa, fiori di pesco che ha “fatto breccia” nel cuore di Rkomi.

Come ricorderete nel daytime seguente a quella puntata, Rkomi è andato da lei a chiedere se avesse sentito anche lei qualcosa quando si sono guardati negli occhi e lei gli chiese di aspettare la fine del programma. Ad oggi il programma è concluso, com’è la situazione tra i due?

Queste sono le parole di Beatrice che si riferisce alle domande di Rkomi: “Sai che ti dico? Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata sul futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole s*opare o meno”.

Parole decisamente taglienti quelle di Beatrice che evidentemente non lasciano spazio ad alcuna possibilità per Rkomi o interesse per il cantante che, quindi avrebbe preso un due di picche da come possiamo leggere.

Beatrice dopo X – Factor

Dopo l’esperienza del talent canoro sembra che il suo inedito $e$$o avrebbe venduto meno di T’Appartengo di Ambra che ha fatto schizzare in alto alle classifiche la sua famosissima canzone con l’esibizione diventata già virale su tutti i social. D’altronde si tratta di un vero cult che molti fan della generazione anni Novanta hanno cantato a squarciagola e conoscono a memoria. Beatrice Quinta è un’esordiente ma sicuramente sembra avere le carte in regola per fare molta strada. Intanto la cantante è tornata su Instagram dove ha postato i suoi ringraziamenti:

“Ciao creature, sappiamo che più o meno nessuno puntava un euro su di me quando ho passato le last call. A poco a poco lavorando duro ho convinto sia il giudice che mi aveva detto no, sia il pubblico che prima non mi vedeva di buon occhio”.

Tra l’altro il “giudice che le aveva detto di no” ai provini era proprio Rkomi, che l’aveva bocciata, facendole totalizzare solo 3 sì su 4.

“Credo che il mio percorso ad X Factor è l’esempio di come l’attitudine che hai verso la vita può cambiare totalmente le carte in tavola. Piena di lacrime e gratitudine vi dico grazie. Grazie per avermi capita, grazie per avermi accettata, per avermi votata ed avermi ascoltata, grazie per avere visto la donna dietro gli outift, per avere capito che dietro il mio umorismo cringe c’è una grande voglia di rivalsa e amore per l’arte.

Grazie a Dargen D’Amico per tutto, grazie a quelli che ci sono dal giorno 0 e un grazie gigantesco a tutte le persone che lavorano dietro le quinte perché siete stati una famiglia”.