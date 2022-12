Re Carlo III, “Incoronazione in pericolo” scatta l’allarme, ormai è finita. Decisione scioccante

Re Carlo III ha preso una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta: il nuovo sovrano ha deciso di andare per la sua strada e ora l’incoronazione è in pericolo. Il popolo è rimasto senza parole.

Si aggiungono nuovi problemi per re Carlo III, che si sta preparando per l’incoronazione. Di recente ha fatto alcune dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole e che mettono in serio pericolo la cerimonia, prevista per il 6 maggio del prossimo anno a Westminster. Carlo e Camilla verranno incoronati ufficialmente come successori della regina Elisabetta.

Il regno di Carlo è sempre più complesso da gestire, con la famiglia che continua a disgregarsi e i segreti che emergono e colpiscono l’orgoglio dei reali. Anche se la royal family appare serena e non si lascia andare a dichiarazioni scottanti, la tensione nell’aria è palpabile.

Re Carlo III e la decisione che spiazza tutti

Sono tempi molto turbolenti per la famiglia reale, in particolare per re Carlo III che è occupato a gestire un popolo molto distaccato, ancora legato alla regina Elisabetta. Né lui né Camilla sono ancora visti di buon occhio, anche se le ultime decisioni del sovrano potrebbero cambiare le carte in tavola per sempre.

Carlo III infatti avrebbe deciso di intervenire sulla cerimonia di incoronazione ed escludere Harry e Meghan dai festeggiamenti. Lo avrebbe fatto in seguito alla richiesta dei sudditi di porre un veto sulla loro presenza a Londra, negandogli di prendere parte alla cerimonia. Il motivo? Il rilascio del loro documentario su Netflix sulla vita dentro il palazzo reale.

Agli inglesi infatti non sarebbe piaciuto il loro comportamento, ritenuto irrispettoso da tutti. La prima parte della serie è già disponibile sulla piattaforma e la seconda arriverà tra poco. Nonostante i due coniugi non abbiano ancora attaccato la famiglia ma abbiano solo parlato dell’aggressività dei fotografi, la docuserie sta mettendo comunque in cattiva luce i rapporti all’interno del palazzo.

La famiglia reale non ha rilasciato commenti a riguardo, ma fonti molto vicine alla royal family sostengono che la mossa di Harry e Meghan non sia piaciuta per niente. È per questo che Carlo starebbe pensando seriamente di escluderli dalla cerimonia di incoronazione se per caso dovessero rivelare segreti importanti.

Il mondo intero è col fiato sospeso dopo queste dichiarazioni: la guerra tra le due “fazioni” è entrata nel clou. Tra chi sostiene i due coniugi esiliati e chi invece rimane fedele alla corona, i sudditi rimangono in trepidante attesa di sapere che cosa emergerà dalla serie tv e di conseguenza come deciderà di agire il nuovo sovrano.