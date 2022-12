Veronica Peparini senza freni su Maria De Filippi e Amici: “Ecco cosa penso…”. Il ritorno dopo l’abbandono

Come ricorderete Veronica Peparini ha abbandonato il cast di Amici dopo aver preso parte al famoso talent di Maria De Filippi per alcune edizioni.

Peparini è stata una delle insegnanti di ballo più amate e da qualche mese è rientrata in veste di giudice esterno della gara di ballo. In passato c’erano state delle polemiche in merito al suo abbandono del programma ma il suo ritorno ha placato gli animi. C’era una certa delusione da parte dei fan, ma vediamo cosa è successo e cosa nel pensa l’insegnante di Amici di Maria De Filippi.

Veronica Peparini ha detto la sua su Amici di Maria De Filippi e sull’addio al talent show musicale più longevo e amato di Canale 5. Peparini ha raccontato tutto al settimanale Nuovo specificando che il suo allontanamento non era legato ad una precisa ragione ma alla semplice voglia di cambiamento:

“Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante. Cosa penso di Emanuel Lo? Un buon professionista nel suo campo. Con Maria sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta”.

Nel corso degli anni, dagli inizi del 2000 in qua, sono stati davvero molti i giudici che sono succeduti alla cattedra di Amici e, come sappiamo, le due categorie del talent sono canto e danza, Peparini nello specifico è un’insegnante di ballo, coreografa e ballerina specializzata in danza moderna e contemporanea.

Forse non tutti sanno che tra i diversi spettacoli teatrali che ha coreografato c’è anche il Cirque du Soleil.

Peparini di nuovo a Amici di Maria De Filippi

Negli ultimi giorni Peparini è tornata ad Amici in qualità di giudice speciale e la coreografa, compagna di Andreas Muller ha segnalato la sua presenza al programma attraverso i suoi canali social e mettendo così un punto alle polemiche relative al suo allontanamento. Qualcuno, infatti, asseriva che c’erano dei problemi interni tra lei e qualcuno interno al programma. Ecco le sue parole in merito:

“Questa foto parla da sé… Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare. Mi sono emozionata molto è stato come tornare a casa vivendo un’emozione nuova! Grazie ed in bocca al lupo a tutti i ragazzi è una classe strepitosa […]”

Il commento si riferisce ad una fotografia che la vede in compagnia di Maria De Filippi che ringrazia. Il post in questione ha scatenato il web che ha molto apprezzato le parole dell’ex coach di danza del programma. Molti sono stati i commenti del pubblico e tra questi suo fratello che ha collaborato anche lui ad Amici in qualità di direttore artistico per alcune edizioni, Giuliano Peparini il quale ha detto: “Ecco due donne che amo”.