Non potete immaginare chi è la figlia di Tini Cansino! Famosissima, l’avete vista in Tv

Tini Cansino di Uomini e Donne ha una figlia e l’abbiamo già vista più volte in televisione. Sapete di chi si tratta? Lei è famosa come sua madre. Ecco la sua storia.

Tini Cansino è un’opinionista di Uomini e Donne che abbiamo visto spesso prendere parte al famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tini sedeva accanto ai due opinionisti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ebbene la figlia di Tini Cansino è piuttosto famosa, ma di chi si tratta?

Tini Cansino è originaria di Photina Lappa, è greca ma naturalizzata italiana e sono diversi anni che la conosciamo per la sua presenza nella televisione italiana. La sua carriera è iniziata alcuni anni fa.

A notarla fu Alberto Tarallo, al tempo un produttore televisivo mentre la donna era in vacanza in Italia. Tarallo le condusse nel mondo televisivo con il nome d’arte di Tini che dal suo punto di vista era più semplice e si poteva memorizzare facilmente e inoltre secondo lui c’era una certa somiglianza con Rita Hayworth dal momento che il cognome dell’attrice era, appunto, Cansino.

Tini era bella certo ma aveva anche talento perché sapeva ballare, grazie ai suoi studi di danza classica iniziati quando era una bambina. Tuttavia Tini, non ha seguito la carriera di danzatrice preferendo procedere come show girl. I suoi esordi televisivi sono stati in Drive in, condotto al tempo da Ezio Greggio come “ragazza fast food”.

Rimase nel programma per 5 anni e così riuscì ad acquisire una certa popolarità. Per alcuni anni è stata assente dal piccolo schermo fino poi ad approdare a UeD come opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Fu Maria De Filippi a volere Tini come opinionista ma a differenza dei due volti storici dell’opinionismo televisivo, Tini Cansino si esprime molto di rado tanto da essere definita “l’opinionista muta”. Ma cosa sappiamo di lei? Innanzitutto che è madre di una donna anche lei piuttosto famosa che avrete certamente già visto in televisione. Ecco di chi si tratta e cosa ha fatto.

Chi è la figlia di Tini Cansino

Si chiama Tamara la figlia di Tini Cansino e sua madre non ha mai nascosto il suo per lei e per la propria famiglia. Per molti anni Tini Cansino è stata insieme a Claudio Di Giulio da cui ha avuto appunto Tamara e Nicolas. Tamara come abbiamo detto è famosa, ha voluto seguire le orme della madre e fa l’attrice.

Tamara ha recitato in film molto famosi come Io, loro e Lara (2010) diretto da Carlo Verdone con lo stesso regista e Laura Chiatti. Tamara a differenza di sua madre è più riservata e non ama aprirsi molto al pubblico e far sapere cose troppe cose di sé.

Non è noto se sia legata a qualcuno o se abbia dei figli ma sappiamo che vive a Roma, dove lavora e che non ama molto i social network, tanto che non ha un profilo né su Facebook, né su Twitter. Ha preso parte a fiction come Il peccato e la vergogna e Caterina e le sue figlie. Tamara e sua madre vanno molto d’accordo tanto da sembrare due sorelle più che madre e figlia.

Tamara ha due fratelli, Nicolas e Voula, quest’ultimo anche lui figlio di Tini Cansino, avuto da una relazione con un altro uomo di cui però non si sa nulla.