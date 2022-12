Gegia e Mehmet: il bacio appassionato al GF Vip “è un cane che si morde la coda”

Chi non credeva a Gegia dovrà ritornare sui propri passi: lei e Mehmet, il bellissimo turco che finora era solo il suo presunto fidanzato, si sono baciati in diretta nazionale al GF Vip, mettendo finalmente a tacere le voci che li riguardavano.

Nessuno le credeva e invece aveva ragione: Mehmet, il bel turco fidanzato di Gegia, esiste davvero e i due hanno dato prova del loro amore durante l’ultima puntata del GF Vip, baciandosi appassionatamente davanti ai telespettatori, più volte. L’uomo, che lavora nel settore dell’edilizia, è innamorato dell’attrice.

Una storia che sembra incredibile, eppure è realtà: come in una favola, tra i due è scoppiato il colpo di fulmine e finalmente, dopo tanto tempo lontani, si sono potuti riabbracciare dimostrando il loro amore a chi non li credeva.

Gegia e Mehmet: un amore vero

E così Gegia e Mehmet si amano davvero, a dispetto di tutte le malelingue che li avevano additati come un “Mark Caltagirone parte 2”. La comica ha dimostrato a tutti che il suo bellissimo fidanzato esiste e i due si amano più che mai.

La coppia si è conosciuta all’aeroporto di Istanbul il 16 aprile scorso, praticamente per caso. Lui l’ha aiutata con le valigie, hanno cominciato a parlare e si sono trovati subito in sintonia, così si sono scambiati il numero. Le loro conversazioni sono proseguite a distanza, fino a che Mehmet non le ha scritto che la amava e voleva vivere in Italia con lei.

“L’ho conosciuto all’aeroporto di Istanbul il 16 aprile, ci sentivamo un po’ sì e un po’ no, poi il 30 agosto gli è partita la brocca e mi ha scritto I love you Gegia” aveva raccontato la donna, ma in pochi le avevano creduto. Infatti, anche se Mehmet esisteva in diverse foto, non c’erano mai stati scatti di loro due insieme.

Ma ecco che nell’ultima puntata del GF Vip la comica lo ha presentato agli altri concorrenti e a tutta Italia, scambiando alcuni baci appassionati con l’uomo. “Avete visto? Esiste” aggiunge poi dopo lo scambio di effusioni, suscitando non poche invidie nelle altre donne.

Mehmet ha affermato di essere innamorato della donna e di volersi trasferire in Italia, ma la burocrazia non è semplice. “Lavora nell’edilizia, vuole lavorare. Il permesso di soggiorno è un cane che si morde la coda, ci stiamo dando da fare perché deve trovare lavoro. Il GF Vip ci darà una mano, è un ragazzo d’oro. Lui vuole lavorare nell’edilizia come costruttore, saldatore” ha spiegato l’attrice.

Signorini si è subito prodigato lanciando un appello per chiedere alle aziende italiane di assumerlo, mentre Sonia Bruganelli è stata l’unica ad aver ammesso l’errore: “Siamo stati dei malfidati” ha detto, facendo poi i complimenti alla coppia.