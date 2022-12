Conoscete la figlia di Heather Parisi? É la fidanzata di un cantante famosissimo | foto

Sapevate chi è la figlia di Heather Parisi? La bellissima ragazza è una nota influencer, conosciuta anche per essere la fidanzata del cantante Ultimo. Ecco di chi si tratta.

Un grande ritorno di questo Sanremo 2023 è sicuramente quello di Ultimo, che rivedremo sul palco dell’Ariston dopo aver sfiorato il podio nel 2018. Forse non tutti sanno che il cantante romano è fidanzato con una bellissima ragazza dalla chioma bionda, figlia di una grande artista: Heather Parisi.

Le due si somigliano moltissimo e sono accomunate da una bellezza mozzafiato. Scopriamo chi è la fidanzata di Ultimo.

Heather Parisi è uno dei volti storici della nostra televisione: con le sue indimenticabili performance sul palcoscenico di Fantastico, ha fatto ballare l’Italia intera.

Dopo una lunga e prosperosa carriera, la showgirl ha deciso di trasferirsi in un altro paese, molto lontano dal nostro, dove vive tutt’ora. Inoltre, nel corso degli anni, ha avuto due figli: la bellissima secondogenita, Jacqueline, è la fidanzata del noto cantante Ultimo.

Forse non tutti sanno che i genitori di Heather Parisi si sono separati in tenera età, e lei andò a vivere con la madre e la sorellina Tiffay a Sacramento in California, senza incontrare più il padre per ben 28 anni di vita. Con l’arrivo della fama, poi, la ballerina decise di risanare i rapporti con il genitore.

Venendo alla sua vita sentimentale, ricordiamo che la coreografa è stata sposata con Giorgio Manenti, dal quale ha avuto la prima figlia 1994 Rebecca.

Dopo il divorzio nel 1999, Heather è diventata di nuovo mamma della secondogenita Jacqueline, nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Proprio lei è l’attuale fidanzata di Ultimo, che rivedremo sul palco dell’Ariston a febbraio in occasione di Sanremo 2023.

Alla fine, la Parisi ha trovato l’amore con il terzo marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, con il quale ha avuto due gemelli, Elizabeth e Dylan. La coreografa ha poi deciso di trasferirsi lontana dall’Italia, infatti, dal 2011 vive a Hong Kong.

La secondogenita, nata nel 2000, Jacqueline è famosa per essere la fidanzata di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo.

Secondo le indiscrezioni, però, Jacqueline Luna Di Giacomo non avrebbe un bellissimo rapporto con la madre, tantoché le due non si seguono nemmeno sui social. La ragazza ha vissuto negli Stati Uniti dove poco tempo fa ha concluso il percorso di studi alla New York Film Accademy college of Visual and Performing Arts a Los Angeles.

Negli anni, ha percorso più volte la tratta Los Angeles-Roma per salvaguardare il suo rapporto con Niccolò, che ha presenziato alla sua laurea, dove invece mancava la mamma Heather Parisi.