Brutta lite a UeD: Gemma smachera Mario: “Hai detto cose ignobili su di me”

Il nuovo amore di Gemma Galgani è già giunto al termine. Il sign. Mario, protagonista del parterre maschile di Uomini e Donne l’ha lasciata per un motivo assurdo. Lei, incredula, ha reagito molto male. Ecco cosa è successo nello studio di Maria De Filippi.

Finisce la storia d’amore tra Gemma e Mario

Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi di punta di Uomini e Donne. Inguaribile romantica, con le sue storie d’amore ha fatto sognare e divertire tutta Italia. Nonostante ormai siano anni che partecipa al programma senza successo, Gemma non si perde d’animo e cerca ancora l’amore con l’entusiasmo della prima volta.

Nelle ultime settimane sembrava fosse arrivata la svolta per la concorrente torinese: infatti, ha conosciuto Mario, un uomo di bell’aspetto e della sua età, che sembrava intenzionato a portarla fuori dagli studi di Maria De Filippi per costruire una storia d’amore. Nelle ultime puntate qualcosa, però, è andato storto.

La loro storia d’amore – che si trovava ad uno stato embrionale – è già giunta al capolinea. Il signor Mario al centro studio ha raccontato che dopo una cena insieme si sono scambiati baci e carezze.

Lui sembrava ben contento di quanto accaduto, ma Gemma ha raccontato davanti a tutta Italia cosa è successo l’indomani mattina, insinuando che il cavaliere abbia un doppio fine.

“L’indomani mattina lo chiamo perché gli avevo mandato un messaggio a cui lui non aveva risposto. […]

Succede che nel tratto Roma-Firenze la linea cade e pensavo ci fossimo congedati e, invece, la telefonata prosegue e mi rendo conto che stava parlando con un’altra persona ovvero Alessandro [Alessandro Rausa] parlando di me e trovo ignobile soprattutto per quello che stava dicendo di me”. Ha spiegato Gemma, piuttosto turbata.

“Ad un certo punto hai continuato dicendo che non potevi sopportarmi perché ti sto con il fiato addosso, ma ti ho fatto solo due telefonate”, incalza. In studio cala il silenzio e il cavaliere rimane senza parole davanti a questa confessione, che continua così:

“Mi hai detto che tua nuora ti ha detto: ‘Agganciati a Gemma così diventi pubblico’. Ma chi sono una navicella spaziale? Ridevi al telefono, ma che uomo sei?”.

Gemma accusa Mario di averla usata per raggiungere popolarità dentro e fuori dal programma. Lei è rimasta visibilmente ferita dall’atteggiamento dell’uomo e accende una focosa discussione a centro studio.

Alla fine, la dama torinese ha chiuso definitivamente con Mario ed è tornata a sedersi al suo posto nel parterre femminile, pronta per ricominciare la ricerca dell’amore.