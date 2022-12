“È stanca…” Alberto fa una rivelazione sulle condizioni di salute di Charlène e preoccupa tutti

Charlène di Monaco è tornata nel Principato dopo svariati mesi lontano dalla sua famiglia a causa di gravi problemi di salute. La principessa, assente a molti impegni reali potrebbe preoccupare ancora. Ma vediamo cosa ha detto Alberto, suo marito, a questo proposito.

Charlène di Monaco non ha passato dei bei momenti durante questi ultimi anni. Tutti sanno delle sue precarie condizioni di salute durante la pandemia a causa di una grave infezione all’orecchio per la quale è stata operata più volte. La donna è stata bloccata in Sudafrica per diversi mesi lontana dalla sua famiglia e dal Principato.

Le voci, poi, sulla possibile crisi di matrimonio tra Charlène e Alberto di Monaco si susseguono da diverso tempo, addirittura dagli inizi del loro matrimonio dieci anni fa. La lunga lontananza tra i due ha alimentato questi rumors mai veramente commentati dalla famiglia reale di Monaco.

Charlène, però, ha poi fatto ritorno a casa dopo essersi ripresa abbastanza da poter sopportare un lungo viaggio. La donna, tuttavia, ha saltato quasi tutti gli eventi ufficiali sempre a causa dei problemi di salute anche se il mistero sull’instabilità della loro unione è accresciuto sempre di più.

Alberto, però, in seguito ad un periodo di estremo riserbo dal punto di vista delle informazioni circa la salute di sua moglie ha deciso di concedere qualche notizia.

Le parole di Alberto di Monaco

In occasione delle celebrazioni della Festa Nazionale del Principato avvenuta il 19 novembre, Charlène di Monaco ha fatto la sua prima apparizione ufficiale dopo tanto tempo lontana dai riflettori con grande gioia di tutti.

I sudditi erano davvero contenti soprattutto perché quei difficli momenti sembrano essere un lontano ricordo così come i problemi di salute. Eppure, c’è ancora qualcosa che non va come direttamente confermato da Alberto di Monaco.

L’uomo, infatti, ha fatto alcune dichiarazioni in via del tutto eccezionale al Nice-Matine in merito alle condizioni di sua moglie. Dopo tre delicati interventi ed una convalescenza complessa non è pensabile ipotizzare una completa guarigione di Charlène.

Infatti, Alberto ha invitato ad esultare ma con estrema cautela. Ecco le sue parole: “Sono molto contento che la sua salute sia migliorata e possa essere presente a molti eventi”. Purtroppo, però, proprio per la difficoltà del percorso di guarigione a cui è andata incontro bisogna essere ancora molto calmi.

Alberto ha aggiunto: “a volte è ancora stanca“ Per questo è compito anche della stampa di lasciarle il suo spazio. Il principe ha affermato, infatti: “Dovete ancora lasciarle il tempo per riprendersi e per assumere altri impegni. Ma lo farà“.

Un invito da parte del monarca a rispettare i suoi tempi in modo tale che possa fare un vero e proprio ritorno trionfale sulle scene reali.