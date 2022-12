L’Isola dei Famosi, la nuova edizione avrà ben 7 concorrenti già svelati, però qualcosa puzza…

Sono iniziate le varie telefonate di rituale ai Vip per convincerli a partecipare al reality isolano, che inizierà ad aprile, quando quello casalingo terminerà. Vediamo chi sono stati chiamati in causa finora.

Dal momento che tra circa 5 mesi avrà inizio il reality più duro di sempre, ovvero L’Isola dei Famosi, che prenderà il posto del GF Vip e che andrà in onda nelle prime serate di Canale5, avendo al timone la famosissima (e, ultimamente, chiacchieratissima) conduttrice Ilary Blasi, sul web si possono già leggere i primi nomi dei presunti concorrenti.

Ad esempio, si è letto che potrebbe essere un’isolana Dayane Mello, che era stata chiamata per partecipare al Grande Fratello ma lei, senza troppi giri di parole, ha affermato di non gradire il cast di questa settima edizione e che, anzi, preferirebbe molto di più partecipare all’Isola dei Famosi.

Un altro nome è stato fatto dal settimanale Vero: Pamela Prati. Quindi la vedremmo passare da una casa ad un’isola come se niente fosse? Chissà…

Un altro settimanale ancora, Nuovo Tv, si è spinto oltre; infatti, ha citato ben 5 nomi di personaggi famosi che diventeranno dei naufraghi, e sono: Alessia Macari, Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine Carrisi, l’avvocato Luca Di Carlo e Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez.

Tuttavia, c’è qualcosa che puzza tra queste citazioni, perché dei 5 nomi fatti, 4 avevano escluso, in passato, la partecipazione all’Isola senza indugi. Per esempio, la Vip più convinta e restia era Veronica, la mamma di Belen, l’unico membro della famiglia Rodriguez che non avrebbe mai preso parte a questo reality, dando anche delle motivazioni molto valide. Leggiamo la sua dichiarazione:

“Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. […] Mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality.

[…] Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me. Non mi vedranno in questi programmi”. A quanto pare, la Sig.ra Rodriguez non gradisce espletare i suoi bisogni tra la vegetazione. Comprensibile.

Anche Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine avevano già rifiutato l’invito di prendere parte al cast dell’Isola dei Famosi in passato. Forse mamma e figlia hanno cambiato idea? Ed infine, abbiamo Pamela Prati, che smentisce ogni contatto e decisione affermativa presa con il reality isolano, dicendo: “Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma sanno che non potrei mai farlo, non da concorrente almeno “.

Insomma, tra citazioni smentite e problemi con il bagno, il cast dell’Isola dei Famosi è ancora tutto da assemblare. Chissà quali sorprese ci riserverà Ilary Blasi nella prossima edizione…