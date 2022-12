Eleonora Giorgi parla per la prima volta di Clizia: “Matrimonio? Troppo presto” | la confessione non lascia dubbi

Eleonora Giorgi parla per la prima volta del possibile matrimonio tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’attrice dice la sua utilizzando parole dirette, che non lasciano spazio a dubbi.

“Ecco cosa penso di lei”

Gli appassionati del Grande Fratello Vip si ricorderanno sicuramente come è nata la storia d’amore tra Poalo Ciavarro e Clizia Incorvaia, sbocciato sotto le telecamere della casa più spiata d’Italia.

In tanti dubitavano del loro rapporto, credevano che fosse pura strategia di gioco, ma i due usciti dalla casa hanno dimostrato al mondo intero che il loro sentimento era vero e totalizzante, tantoché da pochissimo sono diventati genitori.

Forse non tutti sanno che Paolo è figlio di due volti noti dello spettacolo: stiamo parlando di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Anche loro due si sono conosciuti sotto l’occhio vigile delle telecamere, questa volta di un set cinematografico, quello del film Sapore di mare 2.

Per la prima volta la Giorgi ha rilasciato un’intervista nella quale dichiara cosa ne pensa della relazione tra il figlio e l’influencer Clizia. Le sue parole sono davvero chiare e non lasciano spazio a dubbi: ora sappiamo perfettamente cosa pensa la neo nonna della coppia formatasi nella casa del Gf Vip.

Rispondendo a una domanda, la Giorgi ha ammesso che è decisamente troppo presto per pensare a un matrimonio tra i due. Ricordiamo, infatti, che Clizia è già stata sposata e prima di convogliare a nozze con il figlio della Giorgi dovrebbe terminare le pratiche del divorzio per chiudere definitivamente un capitolo passato e aprirsi al futuro con Paolo.

Per come procedono le cose tra i due, il matrimonio è probabile che arriverà prima o poi, ma per la suocera è decisamente ancora troppo presto per concretizzare L’attrice ha rivelato che mai nessuno dei due le ha parlato della “questione matrimonio”, forse consapevoli del fastidioso iter da seguire prima di poter coronare il loro sogno d’amore.

Nonostante la risposta secca a proposito del matrimonio, tra la Giorgi e la Incorvaia esiste un rapporto squisito, di stima reciproca. L’attrice ha sempre fatto grandi apprezzamenti sulla fidanzata di Paolo, che da poco l’ha fatta diventare nonna. Tra le due, quindi, pare che ci sia un ottimo rapporto.

L’unico freno alle nozze resta la questione divorzio, che sarebbe difficile da gestire mentre si organizza il matrimonio e con un bebè in culla. Sicuramente ci sarà tempo per farlo, infatti la stessa Clizia ha smorzato l’entusiasmo dei fan che più volte le hanno chiesto quando la cerimonia.

Nonostante il matrimonio non sia alle porte e i fan più appassionati alla coppia dovranno attendere ancora, le cose tra Clizia e Paolo procedono a gonfie vele, tantoché i due hanno deciso di comprare casa insieme.