Emma Marrone e la confessione sulla maternità, bufera di critiche: “Ecco il livello di certe donne”

Emma Marrone affronta i commenti ricevuti dopo la sua dichiarazione sulla maternità: “Vi racconto il livello di certe donne in Italia”. Le parole della cantante sono davvero forti.

Emma Marrone si lascia andare a parole pesanti nel corso di un’intervista che la vede protagonista. Tema centrale della chiacchierata è la maternità, argomento su cui aveva detto la sua solo poco tempo fa.

La cantante, ex vincitrice di Amici, ha rivelato tutti i commenti ricevuti in seguito alle sue dichiarazioni. Gli attacchi provengono da molte donne, in disaccordo con quanto detto da Emma. Ma lei, senza peli sulla lingua, risponde e commenta a sua volta le loro parole. Ecco come ha reagito all’odio e alle critiche ricevute sul web.

Emma Marrone travolta dalle critiche

Non è raro vedere Emma Marrone senza filtri: l’ex vincitrice di Amici fin dagli esordi della sua carriera si è sempre distinta per essere estremamente diretta anche nei confronti dei propri fan. Senza peli sulla lingua, la Marrone non ha mai esitato nell’esprimere la sua opinione, neanche nelle situazioni più difficili.

In una recente intervista ha toccato un tema molto delicato e importante per lei: la Marrone, infatti, confessato la voglia di diventare mamma.

Nonostante sia un periodo complicato per via della morte del papà, Emma non ha perso la speranza nella vita e sogna in futuro di poter cullare un neonato. Forse, il drammatico lutto ha contribuito ad alimentare desiderio di diventare mamma e quindi di prendersi cura di un essere umano.

Emma, però, è ben consapevole che non si tratta di un passo facile, e che bisogna prima fare i conti con diversi fattori, sia interni che esterni. Tra le cose, la sua vita frenetica e al centro dei riflettori, che sicuramente impatterebbe sul suo rapporto con il bambino.

Dopo la confessione a proposito della maternità, Emma Marrone è stata sommersa di critiche provenienti da altre donne. Ecco che cosa le è stato criticato pesantemente.

La cantante non ha esitato a riportare uno spaccato dei commenti pieni d’odio ricevuti a seguito delle sue dichiarazioni sulla maternità.

Moltissime donne, tra cui anche delle mamme, si sono scagliate contro di lei in maniera aggressiva attraverso i social network. “La donna più carina mi ha risposto: se non riesci a fare un figlio con un uomo, prova con un cavallo”, racconta Emma.

Un odio ingiustificato che l’ha travolta e scossa, facendola riflettere sulla società odierna.

“Pensa il livello di certe donne in Italia. Peggio di quella che mi ha detto di provare con il cavallo, magari qualcuna sta pure qui in mezzo, spero di no. Quella donna mi ha scritto: sai nella vita vanno accettate delle cose, se non puoi avere dei figli, lo devi accettare e pazienza.

Bene, allora per lo stesso motivo se la vita ci manda un brutto male non ricorrete alla scienza per curarvi, morite e accettatelo”. Queste la parole di Emma Marrone, che dimostrano quanto negli ultimi anni le persone stiano perdendo sensibilità nei confronti dell’altro.