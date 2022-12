“Verissimo non andrà in onda” la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa cambierà per Silvia Toffanin

Un drastico cambio di programmazione travolge Verissimo, il noto talk show pomeridiano condotto dalla bellissima Silvia Toffanin. I fan non l’hanno presa bene, ecco cosa cambierà da ora in poi.

Il cambio di programmazione

La drastica decisione arriva dai vertici di Mediaset, quindi dallo stesso marito della conduttrice, Pier Silvio Berlusconi. La scelta è stata fatta, e non si torna indietro: la puntata di sabato 3 dicembre di Verissimo, non andrà in onda come di consueto.

I vertici di Mediaset hanno deciso di anticipare l’appuntamento pomeridiano di ben due ore, trasmettendo il programma di Silvia Toffanin alle ore 14. I telespettatori non sono d’accordo con quanto concordato, e chiedono che la modifica non venga attuata. Ma qual è il motivo?

Verissimo, programma condotto Silvia Toffanin, fin dall’inizio ha trovato una grande accoglienza da parte del pubblico, che apprezza tantissimo il format così intimo programma e il modo di condurre della padrona di casa.

Ogni puntata vengono intervistati personaggi di spessore della televisione italiana – e non solo -, attraverso interviste che scavano a fondo nella loro vita. Nell’ultima, per esempio, è stata ospite Cristina Scuccia – un tempo Suor Cristina – per raccontare la sua nuova vita, Samantha De Grenet e Marco Bellavia, che ha parlato di Pamela Prati.

“Pamela ha avuto il Covid. Io e lei ci siamo baciati, poi è stata chiusa in casa e gli eventi hanno creato questa situazione un po’ particolare. Però devo dire la verità. È work in progress“, ha affermato Bellavia. Poi ha precisato che il suo sentimento è sincero e i due stanno vivendo un bel periodo della loro vita: sta bene e sente battere forte il cuore, ammette. “Quindi è una cosa bella insomma”, ha concluso.

La puntata domenicale ormai è un appuntamento per i telespettatori, che non hanno preso bene il cambio di programmazione. Proprio per questo, esiste il rischio che la trasmissione della Toffanin cali di share e quindi di successo televisivo. Ma come mai questa scelta?

La decisione di anticipare il programma è stata presa per via del mondiali di calcio: Verissimo, in via straordinaria, verrà anticipato alle ore 14 per lasciare spazio alle partite che si stanno svolgendo in questi giorni in Qatar.

Nella stessa giornata del 3 dicembre ci saranno, inoltre, altri cambiamenti nel palinsesto Mediaset: la soap opera Terra Amara verrà posticipata alle 16 e durerà solo un’ora. In seguito, verrà trasmesso il film A passo di danza, per evitare la competizione con le partite dei mondiali di calcio 2022 in Qatar.