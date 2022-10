Dramma Clizia Incorvia, forte preoccupazione per la salute di suo figlio: Le pesanti condizioni

Clizia Incorvia e il compagno Paolo Ciavarro hanno passato un drammatico momento in cui temevano per la salute di loro figlio. Attimi di panico legati a gravi problemi di salute del piccolo Paolo: ecco cosa è successo.

Momenti di paura per la salute del piccolo Gabriele

La storia d’amore tra Clizia Incorvia e Paolo Ciavarro è nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Il loro amore è sbocciato lentamente, tra baci e carezze, sotto l’occhio giudicante di tutta Italia. Pochi credevano nel loro amore, ma nel tempo passato fuori dalla casa più spiata d’Italia hanno dimostrato quanto fosse vero.

I due hanno costruito un rapporto talmente forte che oggi sono diventati genitori di un bellissimo bambino, di nome Gabriele. Il piccolo, però, purtroppo negli ultimi giorni è stato molto male. La coppia ha temuto il peggio e ha vissuto attimi drammatici. Vediamo cosa è successo esattamente e cosa hanno raccontato di quel terribile momento.

Per via della pandemia da Covid, Clizia e Paolo hanno dovuto affrontare diversi momenti di preoccupazione per la loro salute. Durante la gravidanza, Clizia è risultata positiva. La scoperta di aver contratto il virus ha fatto preoccupare molto entrambi, che temevano per la salute del loro piccolo in arrivo.

Fortunatamente, però, le cose sono andate per il meglio: Clizia è stata piuttosto bene e la gravidanza è andata a buon fine. Il piccolo Gabriele, infatti, è nato in perfette condizioni di salute.

In questi giorni, purtroppo, si è ripresentata una situazione ugualmente allarmante: la coppia è risultata di nuovo positiva al Covid e, malauguratamente, ha contagiato anche piccolo Gabriele, che ha solo qualche mese.

Chiaramente la loro più grande preoccupazione era la salute del piccolo, e temevano che non avesse ancora gli anticorpi necessari per combattere il virus. Inoltre, Gabriele ha contratto il Covid in forma piuttosto pesante, che l’hanno portato ad avere sintomi importanti come la febbre alta.

Questo spiega perché ultimamente Clizia si sia assentata dai social motivo per cui Clizia è stata assente sui social, spiegando successivamente che il motivo era la salute di Gabriele.

La famiglia, ora in salute, ha raccontato su Instagram i drammatici momenti durante i quali hanno temuto per la salute del loro bambino di appena qualche mese. Queste le parole:

“Non avevo scritto per non farvi preoccupare ma anche il piccolo Gabri aveva contratto il Covid con febbre alta, ecc. Ora il peggio è passato. Sono state giornate impegnative. I genitori capiranno. Ma è tutto finito. Grateful”.