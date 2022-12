Spunta il vero motivo della morte di Elisabetta II: “…aveva un tumore”

A quanto pare la dipartita della Regina Elisabetta II è da attribuirsi a un cancro di cui soffriva da tempo e che l’aveva colpita al midollo osseo. Sembra però che sul certificato di morte sia stata indicata la morte per vecchiaia.

Lo scorso 8 settembre 2022 la Regina Elisabetta è morta lasciandosi alle spalle, a 96 anni, settant’anni di regno e tutte le esperienze vissute come sovrana d’Inghilterra. A quanto pare, stando alle ultime notizie circolate la Regina sarebbe morta per un cancro e non di vecchiaia come invece si era ufficialmente comunicato.

Tale ricostruzione sarebbe in ogni caso da verificare e quello che è certo è che 96 anni non sono una passeggiata neppure con un raffreddore, per cui ogni minimo scompenso potrebbe creare delle difficoltà di ripresa in un corpo tanto vecchio.

Secondo le ultime notizie Sua Maestà ha combattuto fino alla fine contro un cancro al midollo osseo, una malattia davvero complessa che le avrebbe procurato una certa sofferenza.

A sconvolgere l’opinione pubblica però non è tanto la notizia in sé, quanto il fatto che è stato dichiarato ufficialmente che la causa di morte è stata la vecchiaia.

Nuovi misteri sulla morte della Regina

Il certificato di morte di Elisabetta II è stato reso pubblico lo scorso 29 settembre dal National Records of Scotland e nel documento vi si può leggere chiaramente l’ora e il giorno del decesso, le 15:10 dell’8 settembre appunto e nella causa è indicato: “vecchiaia”. La scomparsa di Elisabetta II però è stata registrata da sua figlia Anna il 16 settembre 2022. Proprio rispetto a quest’ultima cosa ci sono state delle polemiche poiché tutte queste informazioni sono state divulgate in ritardo.

Angela Levin del Daily Mail ha dichiarato: “Chi è il responsabile che blocca la diffusione delle informazioni? Se stanno violando la legge in Scozia, nessuno lascerà perdere. Provo a stare alla larga dalle teorie cospirazioniste il più possibile, ma è difficile…Potrebbe essere piuttosto complicato rendere pubblica la causa della morte…Ci sarà grandissimo interesse e attenzione e forse vorrebbero evitarlo…”. Il certificato di morte ovviamente ha fatto il giro del mondo e per un po’ il mistero intorno alle circostanze della morte di Elisabetta sembrava essersi appianato.

Nel frattempo una voce vicina a Filippo avrebbe scritto un libro sulla Famiglia Reale che la verità sarebbe diversa da quella riportata ufficialmente.

In questo libro dal titolo Elizabeth. An Intimate Portrait, previsto per il prossimo 8 dicembre e già pubblicizzato dal Daily Mail, Gyles Brandreth dice: “Avevo sentito che la regina aveva una forma di mieloma, un cancro del midollo osseo, che spiegherebbe la stanchezza e la perdita di peso e quei ‘problemi di mobilità’ di cui si è parlato spesso durante l’ultimo anno della sua vita. Si è prodigata così tanto [per il suo lavoro] che lo scorso autunno ha sofferto di un’improvvisa mancanza di energia e i medici le hanno consigliato di riposare”.

Quindi la Regina soffriva di questo cancro da circa un anno ma si sa che da protocollo reale certe informazioni non vengono divulgate e si procede con le solite attività ufficiali come al solito. A proposito di ciò Brandreth ha detto: “La regina è sempre stata discreta e non ha mai detto più di quanto assolutamente necessario”.

Rimane la domanda sulle motivazioni che hanno spinto la Famiglia Reale a tenere segreta la reale causa del decesso e le risposte come al solito non sono mai univoche. La prima ipotesi e forse la più accreditata è che la famiglia abbia voluto mantenere il riserbo sulle condizioni di salute della Regina anche per una questione di pudore.

Allo stesso modo potrebbe essere stata la stessa Elisabetta a volere che non si parlasse troppo delle sue condizioni di salute e in ogni caso esiste un documento ufficiale che chiude la questione. Documento che per altro non è mai stato messo in discussione da Buckingham Palace, visto che tutte queste teorie sono state messe in mezzo dalla stampa e per ora si tratta soltanto di congetture.

C’è un altro elemento a favore della tesi sulla discrezione e la volontà di non apparire troppo debole e cioè che la Regina si è sempre mostrata forte, anche quando è morto suo marito Filippo, nell’aprile 2021, e lei ha voluto mantenere i suoi impegni pubblici e non lasciarsi andare al dolore.