“Sono stata in coma quattro lunghi mesi…”. Il racconto di un’ex concorrente del GF Vip

Questa è l’edizione del Grande Fratello con più drammi e malesseri della storia del programma in onda su Canale5 e condotto da alcuni anni da Alfonso Signorini.

Questa settima edizione del GF Vip, condotta da Alfonso Signorini e mandata in onda in prima serata su Canale5, è stata costellata da numerose vicende, tutte diverse tra loro ma accomunate da un elemento: il dramma. Ci sono stati diversi casi di malattie durante il corso del programma e molti concorrenti, sia ancora in gara che eliminati, si sono aperti raccontando momenti bui delle loro vite.

Adesso è il turno di Elenoire Ferruzzi, uscita da poco tempo dalla casa più spiata d’Italia, ha voluto raccontare la sua infanzia e adolescenza senza omettere nulla, nemmeno i momenti più dolorosi e traumatizzanti che ha dovuto passare.

Durante una lunga e profonda intervista che la Ferruzzi ha rilasciato per il settimanale Chi, del quale ne è direttore lo stesso Signorini, l’ex concorrente del GF Vip si è raccontata senza filtri. Leggiamo insieme le sue toccanti confessioni:

“Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo e il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano.

La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza etichette. Le sembrerà assurdo, ma non l’ho appreso in prima persona. Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”.

Durante il suo racconto, Elenoire Ferruzzi ci svela un episodio triste e assurdo della sua infanzia che riguarda una giornata di scuola elementare, quando ha disegnato un semplice cuore su un foglio per il suo compagno di classe Paolo. La maestra ha reagito in modo del tutto inaspettato, seguendo le parole di Elenoire:

“Mostrò a tutta la classe e iniziò ad urlare: ‘Avete visto il vostro compagno che cosa sta facendo? Vergogna! ‘. Da lì tutti a ridere. Tornai a casa distrutta, affranta, delusa”.

Dopo questo infelice episodio, Elenoire si è vista costretta a cambiare scuola, ma la situazione non è cambiata affatto, come ci racconta: “Purtroppo però, anche cambiando scuola, la storia era sempre la stessa. Ricordo ancora oggi il pulmino che mi portava da casa all’istituto come uno dei posti peggiori di sempre. Insulti, prese in giro e botte”.

L’influencer ha rivelato un’altra vicenda drammatica che riguarda il suo stato di salute, confessando che ha anche rischiato di morire:

“Sono stata in coma quattro lunghi mesi. Più di una volta chiamarono mia madre per dirle: ‘E questione di ore, non ce la farà’… Durante l’incoscienza avevo sangue infetto, polmoni bucati. C’era una macchina che respirava per me. Stavo morendo. Ho avuto delle visioni. Mia nonna, da non so dove, mi diceva che mi avrebbe salvata”.

Insomma, una vita costellata da brutte esperienze per colpa di brutta gente che ha sempre circondato Elenoire Ferruzzi. Adesso, però, è padrona della sua vita, del suo essere e delle sue decisioni e nessuno la potrà più far sentire piccola ed indifesa come quella maestra di tanti anni fa.