Alberto Matano è sempre stato un rubacuori. Lo avete mai visto da giovane? Incredibile fascino

Il grande giornalista è sempre stato un bell’uomo, tanto da avere fan che seguono le sue trasmissioni soltanto per “rifarsi gli occhi” guardandolo.

Anche se Alberto Matano ha fatto coming out, sposandosi con l’uomo della sua vita, alle donne fa battere ancora il cuore come quando era ai suoi esordi televisivi. Alberto è un ex giornalista del TG1, e dal 2020 è conduttore del seguitissimo programma tv La Vita in Diretta, in onda su Rai1 ogni giorno dalle 15:20 alle 18:50.

Essendo in onda tutti i pomeriggi, ormai il suo volto è ben noto a tutti e i telespettatori, amando tanto il suo programma, hanno iniziato ad apprezzare molto anche lui, tanto da voler sapere vita, morte e miracoli della sua esistenza, sia pubblica che privata.

Un uomo affabile, affascinante ed acculturato, è sempre stato però molto riservato e attento alla sua vita privata. Tuttavia, ha voluto condividere con il suo amato pubblico un aspetto della sua vita molto intimo e delicato, dichiarando di essere gay e di aver sposato l’amore della sua vita, Riccardo Mannino.

Questo, però, non ha impedito alle sue fan di continuare ad amarlo molto e, chissà, magari alcune di loro fanno qualche pensierino “a luci rosse” che riguardano il bel presentatore. Ad ogni modo, scherzi a parte, i suoi fan devono attendere metà dicembre prima di rivederlo in onda con il suo programma, perché dal 28 novembre sono iniziati i mondiali in Qatar, e il palinsesto della Rai ha subito diverse variazioni.

Alberto Matano ha preso la laurea in Giurisprudenza e dal 1998 ha lavorato per Anza. Poco tempo dopo, ha iniziato a condurre il Giornale Radio 3, che lo ha portato al ruolo di giornalista parlamentare ASP.

Alla fine, ha ottenuto anche la conduzione del programma tv La Vita in Diretta. Uomo del 1972, ha avuto grande successo non solo per la sua bellezza fisica, ma anche per la passione e la serietà che mette in ogni suo lavoro.

Oggi, come allora, è considerato un bellissimo uomo, un sex-symbol della tv italiana e sui social circola una sua foto un po’ diversa dalle altre. Qui, infatti, non ha la barba! Sempre un bell’uomo, certo, ma la barba gli conferisce molto più fascino e sexappeal.

Alberto Matano è un adulto consapevole del suo aspetto fisico; infatti, non disdegna affatto di postare alcune sue foto che lo ritraggono con i nervi distesi e a petto nudo.