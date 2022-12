Addio Giulia Salemi lascia Mediaset. Le dichiarazioni shock. “Colpa dei piani alti”

Le ultime indiscrezioni parlano di un addio a Mediaset da parte di Giulia Salemi: l’influencer starebbe pensando di andarsene definitivamente dall’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Sembrerebbe che di mezzo ci sia una decisione da parte dei piani alti.

Giulia Salemi è una delle influencer più “fortunate” della storia: dopo il grande successo al Grande Fratello VIP ora conduce anche uno show tutto suo, Salotto Salemi, in onda sul canale La 5. La donna infatti ha ottenuto un enorme riscontro positivo da parte dei telespettatori, tanto che l’emittente ha deciso di regalarle un programma dove lei è la protagonista assoluta.

L’influencer ha fatto il colpo grosso: ha conquistato tutti nella casa del Grande Fratello e ora si prepara a vivere appieno il suo successo. La donna aveva molti progetti in mente e uno di questi si è realizzato. Qualcosa però presto potrebbe cambiare: i piani alti delle reti hanno in mente ben altro per la neo-conduttrice, nonostante sia tanto amata dal pubblico in studio e a casa.

Giulia Salemi dice addio a Mediaset

Giulia Salemi ormai è sulla bocca di tutti nel mondo dello spettacolo proprio grazie al suo carisma e alla sua bravura, pregi che le hanno fatto conquistare un programma tutto suo nonostante non avesse esagerata esperienza televisiva. La donna però ha saputo distinguersi tra le influencer dimostrando di avere tante doti per intrattenere il pubblico.

Sembra però che qualcosa sia andato storto e ora la Salemi potrebbe lasciare per sempre Mediaset. Una decisione, a quanto rivelano diverse fonti, che è stata presa dai piani alti e potrebbe andare in porto già per la prossima stagione televisiva.

Pare infatti che la Rai abbia messo gli occhi sulla conduttrice e voglia portarla con sé per dare un volto nuovo alla tv di stato. Mediaset sta tremando di fronte a questa proposta, perché se la Salemi accettasse significherebbe perdere una delle personalità di punta di questo periodo.

Per di più anche il suo compagno Pierpaolo Pretelli sta conducendo un programma: si tratta del GF VIP Party su Mediaset Infinity, insieme a Soleil Sorge. Molti ipotizzano che, visto il successo di entrambi, la Rai voglia creare un format esclusivamente per loro. I fan sono in visibilio per questa ipotesi, perché potrebbero vedere la loro coppia preferita insieme in televisione. Si tratta però, per ora, soltanto di voci non confermate.

L’influencer ha conquistato il pubblico non solo per la sua personalità, ma anche per i suoi look che affascinano tutti. Insomma, per lei è un periodo davvero felice e non è difficile credere che le pioveranno addosso tante nuove opportunità: dovrà solo capire quali scegliere.