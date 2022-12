Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: “Vogliamo dirvi che…”, annuncio incredibile, cosa farà Rocio?

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta hanno condiviso coi loro fan una notizia che li riguarda in prima persona: i due hanno parlato di un “lieto annuncio” che nessuno si aspettava ma che loro due, in realtà, sapevano già da tempo. Cosa sta accadendo in questa coppia televisiva?

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta sono una delle coppie professionali più apprezzate dagli italiani. I due si sono conosciuti sul set di Don Matteo e si sono trovati molto bene insieme. È sempre sul set che Bova ha conosciuto una persona per lui molto importante, anche se per altre riprese: parliamo proprio di Rocio Morales, che l’attore ha conosciuto girando Immaturi.

I due hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine e dopo il loro primo incontro non si sono più separati. Dopo Immaturi, li abbiamo rivisiti insieme anche in Giustizia per tutti. Il loro amore è sincero, tanto che hanno avuto anche delle figlie e non c’è mai stata alcuna crisi nella coppia.

Rocio quest’anno è stata la madrina del Festival di Venezia e ha coronato uno dei suoi sogni più grandi. Bova si è detto molto orgoglioso della sua compagna, elogiandola in più occasioni e riconoscendo ogni volta il suo incredibile talento.

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta fanno un lieto annuncio

I due attori hanno sorpreso i fan con una notizia del tutto inaspettata, ma che per loro ovviamente non era una sorpresa. La gioia è stata tanta e incontenibile, e l’annuncio ha fatto subito il giro del web finendo anche sui giornali di gossip.

I due sono molto legati sul set, ma ricordiamo che si tratta di un rapporto professionale, anche se pare che siano diventati anche buoni amici. Ebbene, la buona notizia riguarda la prossima stagione di Buongiorno, mamma!, l’altra fiction in cui i due recitano. Per la gioia dei fan, la seconda stagione è stata confermata e sono stati proprio loro due i primi ad annunciarlo sui social, scatenando reazioni immediate.

Bova ha pubblicato una storia su Instagram dove mostra una foto dal set in cui compare anche Maria Chiara Giannetta. Non solo: l’attore ha aggiunto una breve descrizione riguardo l’ambientazione della prossima stagione. Finora sappiamo solo che la famiglia Borghi ritornerà e troverà un misterioso oggetto nel lago di Bracciano. La storia si svolgerà tra il 1990 e il 2013.

Purtroppo non ci sono altre notizie in merito: il cast e la produzione vogliono mantenere ancora il massimo riserbo sulle sorprese che attendono i telespettatori. La seconda stagione approderà in tv nel 2023 e sicuramente in questi mesi verranno svelati altri dettagli interessanti.