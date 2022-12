La reazione di Celentano all’omosessualità della figlia Rosalinda. Claudia Mori racconta tutto

Claudia Mori si è aperta in un’intervista al Corriere della Sera riguardo la scoperta dell’omosessualità di sua figlia e ha raccontato come lei e suo marito Celentano hanno reagito.

Adriano Celentano e Claudia Mori fanno coppia fissa dal 1964, quando hanno deciso di sposarsi lontani da tutto e tutti, in gran segreto. Sono una coppia innamoratissima, come se si fossero sposati ieri, anche se Celentano ha ammesso di aver tradito sua moglie con l’attrice Ornella Muti. Unico tradimento, a quanto dice lui, che gli è stato perdonato dalla bella Mori.

Claudia e Adriano hanno costruito, nel tempo, una bella famiglia unita e numerosa. Infatti, hanno avuto tre figli, due femmine e un maschio: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Tutti e tre hanno seguito le orme dei genitori e si sono appassionati del mondo dello spettacolo. Di Giacomo si sa poco perché l’attenzione del pubblico l’hanno sempre attirata le due sorelle, ma in modi diversi.

Parlando di Rosita, sappiamo che è presente sulle piattaforme social dove promuove la bellezza naturale, senza ritocchini vari o filtri usati nelle foto per apparire più belle e giovani.

Bisogna accettare il tempo che passa e i segni che lascia sui nostri volti. E infatti, anche se le candeline che spegne ad ogni suo compleanno non sono più poche da molti anni, Rosita è sempre una bella donna.

Per quanto riguarda la più piccola della famiglia, è una faccenda diversa, perché è la sorella più discussa. Rosalinda è la terzogenita della Mori e di Celentano e fin da bambina si era intuito che sarebbe stata una futura donna lontana dalla monotonia e dai classici stereotipi.

Ha sempre avuto un carattere ribelle, sicura di sé e non amante delle regole fisse e della società “normale” dell’epoca. Nell’intervista al Corriere della Sera, Claudia Mori ha spiegato quanto fosse fragile sua figlia e delle difficoltà affrontate per farsi accettare così com’è dalle altre persone. A partire dal suo orientamento sessuale.

La Mori ha raccontato che ha visto sua figlia Rosalinda baciare una ragazza quando era ancora molto giovane. Là per là, Claudia pensava che quel gesto non avesse alcun peso, che la figlia lo avesse fatto “tanto per”.

Ma il dubbio la tormentava e così ha chiesto alla sorella maggiore Rosita se lei sapesse nulla in proposito. Quest’ultima, sulle prime stupita, ha poi risposto alla madre che se anche fosse stato un gesto fatto perché Rosalinda provava qualcosa per quella ragazza, non ci sarebbe stato nulla di male, chiedendo alla madre: “Non è importante solo la sua felicità?”

Claudia ha accettato l’omosessualità della figlia, però con il timore che la gente l’avrebbe schernita e l’avrebbe fatta soffrire durante tutta la sua vita. La Mori ha affermato che si dovrebbero aiutare le persone come la sua Rosalinda, ma non ha cambiare il loro essere, piuttosto ad affrontare e respingere l’odio degli altri.

Ma in tutto questo, che cosa ha detto o fatto Adriano Celentano quando ha scoperto che sua figlia è attratta dalle persone del suo stesso sesso? Niente di che! Anzi, la sostenuta e le ha voluto bene ancora di più, dimostrandole che suo padre l’avrebbe amata in ogni caso. Che dire, due genitori esemplari dalla mente aperta.