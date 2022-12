Antonella Clerici senza freni: “Pedinamenti in auto. Maniaca del controllo…” Le confessioni lasciano senza parole

Antonella Clerici si racconta a tutto tondo in un’intervista al Messaggero. La conduttrice parla di sé veramente senza freni toccando vari aspetti della sua vita. Ecco cosa ha detto.

Antonella Clerici sta vivendo davvero un momento d’oro. Tornata a condurre da un po’ di tempo durante la fascia pre pranzo un bellissimo programma di cucna e di intrattenimento chiamato È sempre mezzogiorno, Antonella ha concesso un’intervista in cui ha parlato di sé, della sua carriera e dell’amore.

La Clerici dopo anni passati a condurre il celebre programma di Rai 1 La Prova del Cuoco, era diventata la nuova presentatrice di The Voice Senior su Rai 2. Successivamente la donna aveva ripreso il suo ruolo da regina del mezzogiorno grazie alla trasmissione attualmente in onda È sempre mezzogiorno che riscuote ad ogni puntata ancora moltissimo successo.

Antonella, ora, ha deciso di mettersi a nudo e raccontarsi davvero a tutto tondo. Al Messaggero la conduttrice ha fatto delle rivelazioni inedite che fanno capire qualcosa in più su di lei, sul suo modo di lavorare e sul suo modo di vivere le relazioni.

Il racconto di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha svelato alcuni segreti sulla sua personalità e sui comportamenti sopratutto nei confronti del suo compagno. La donna ha rivelato: “Sono una maniaca del controllo. Ho avuto una vita sentimentale molto agitata e la menopausa è stata dura e faticosa”. Professionalmente ha raccontato di aver qualche rammarico.

Antonella Clerici a tal proposito ha detto di aver fatto un errore di cui si pente: “Quello che conoscono tutti, la gaffe del ca**o”. specifica nell’intervista. In amore Antonella ha svelato di essere molto passionale anche se talvolta è sembrata alquanto maniacale. Ecco le sue parole: “Ho fatto diverse pazzie per amore, come fare pedinamenti in auto per spiare l’uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta”.

Antonella Clerici poi ha spostato il focus sull’aspetto fisico e sul suo ricorso alla chirurgia. La donna ha raccontato di essere andata dal chirurgo per cercare di mantenersi giovane ma allo stesso tempo più naturale.

La Clerici ha rivelato in merito al suo rapporto con il chirurgo estetico: “Ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. E sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ma è meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia”.

Dopo due matrimoni finiti e una lunga relazione con il padre di sua figlia Antonella ha da tempo un partner che ama moltissimo con cui ha un’incredibile complicità, Vittorio Garrone. Sul loro rapporto ha raccontato:

“A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no? Certo, anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene insieme”.

La conduttrice poi ha fatto una confessione un po’ particolare riguardo a qualcosa di intimo e personale, ha menzionato la questione della menopausa: “Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso”.

Una bellissima intervista, quella di Antonella Clerici, che mette in evidenza ancora di più la sua sincerità e schiettezza.