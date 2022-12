Pamela Prati cacciata da tutti i programmi tv. Una situazione al limite

Da poche ore la famosa showgirl Pamela Prati ha comunicato una sua decisione che spiazza tutto il pubblico italiano.

In queste ultime ore sta girando una notizia che riguarda Pamela Prati circa il suo futuro in televisione e i suoi ammiratori non vogliono neanche pensarci. Stiamo parlando del fatto che la Prati non sarebbe più gradita in nessuna trasmissione televisiva, che sia nei canali Rai o in quelli Mediaset.

E dunque, di conseguenza, il Grande Fratello Vip sarebbe il suo ultimo capitolo di una vita in carriera passata dietro al piccolo schermo. Pamela aveva deciso di prendere parte al reality show per spolverare la sua immagine pubblica dopo il caso Mark Caltagirone, e l’impresa è riuscita, in qualche modo:

lei è uscita dalla casa più spiata d’Italia solamente perché era al televoto con due partecipanti più apprezzati di lei. Ma i suoi fan sono sempre stati pronti a sostenerla e a dimostrarle il loro affetto.

Ciononostante, molti telespettatori hanno ancora dei dubbi riguardo la sua presunta relazione con Caltagirone, e anche se Pamela Prati ha trovato un nuovo amante, visibile a tutti, nella casa del GF Vip, non riescono a dimenticare la faccenda Prati-Caltagirone. Il nuovo uomo della Prati sarebbe Marco Bellavia, altro gieffino, che adesso sta frequentando fuori dalla casa perché è stato eliminato anche lui.

Quindi, anche avendo preso parte al Grande Fratello Vip, Pamela Prati non è riuscita a ripulirsi completamente l’immagine pubblica (e anche privata) agli occhi dei telespettatori e conduttori televisivi.

Infatti, non parteciperà più a nessuna trasmissione, di qualsiasi tipo. Per quale motivo? Perché la Prati ha imposto una sola condizione: non chiederle niente riguardo alla sua relazione con Mark Caltagirone.

Purtroppo per lei, però, la tv è fatta di scoop e notizie bollenti, come questa, e i conduttori e gli opinionisti dei vari programmi non possono evitare di chiedere e fare luce su una questione del genere. E infatti, sembrerebbe proprio per questa presa di posizione della Prati che le sue ospitate ed interviste a lei dedicate nei vari programmi sono state cancellate.

Benché sia stata “radiata” dall’elenco dei possibili ospiti televisivi, Pamela è ancora presente nello studio del GF Vip, come tutti gli altri concorrenti eliminati dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Fortunatamente, la sua permanenza dietro il piccolo schermo durerà ancora per qualche mese, fino alla finale del Grande Fratello. Durante la scorsa puntata, la Prati si è esibita per la sua nuova fiamma Marco, ed è proprio per questa esposizione d’amore che il pubblico la vorrebbe vedere seduta davanti a Silvia Toffanin per una delle sue famosissime interviste a Verissimo.