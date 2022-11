Pamela Prati e Silvia Toffanin ai ferri corti: “Finge con tutti…” la conduttrice perde le staffe

Durante una puntata di Verissimo la conduttrice del programma ha fatto una rivelazione importante riguardo Pamela Prati. Vediamo cosa è successo.

Silvia Toffanin colpisce ancora. La conduttrice sempre molto empatica nei confronti dei suoi ospiti questa volta non ci sta! Durante una puntata di Verissimo, trasmissione di punta del fine settimana di Mediaset, ha espresso un suo parere molto duro nei confronti di una celebra showgirl italiana, nota anche per essere stata protagonista di una vicenda dai tratti abbastanza controversi: Pamela Prati.

La Prati, ricordiamo, è stata recentemente una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. La donna ha voluto tramite la sua partecipazione al programma riabilitare la sua immagine dopo l’affaire Mark Caltagirone. Pamela Prati aveva, infatti, dichiarato nel 2019 di aver una relazione con l’imprenditore Mark Caltagirone appunto e con lui aveva adottato due bambini Sebastian e Rebecca.

Dopo alcune incongruenze narrative si è venuti a conoscenza che Caltagirone in realtà non era mai esistito e tutta la vicenda era una vera e propria mengogna. Secondo la Prati lei stessa sarebbe stata vittima di una truffa emotiva ed economica e proprio in virtù del desiderio di redimersi pubblicamente ha deciso di andare al GF per raccontare la sua versione dei fatti.

Ed è qui che entra in gioco Orietta Berti, opinionista del Grande Fratello, ospite a Verissimo che ha detto la sua sul caso Pamela Prati confrontandosi a tal proposito con Silvia Toffanin. Vediamo i dettagli dell’intervista.

Orietta Berti a Verissimo e l’opinione di Silvia Toffanin su Pamela Prati

La celebre cantante Orietta Berti sta vivendo sicuramente un periodo d’oro. Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il successo del tormentone estivo “Mille” dell’anno scorso, ha preso la decisione di dedicarsi anche alla televesione in altre vesti ossia quelle di opinionista.

La donna, infatti, è attualmente opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli, un ruolo che ha segnato il definitivo passaggio in Mediaset della cantante. Duarante l’intervista la Berti ha ammesso che la sua popolarità ora è cresciuta ancora di più e la sua figura si sta avvicinando alle generazioni più giovani.

Silvia Toffanin ha inoltre chiesto un parere riguardo tutta la questione Pamela Prati, domandandole se la ritenesse onesta o meno. La Berti ha affernato: “Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?“.

La conduttrice è poi intervenuta per dire la sua rispondendo così:“No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.

Anche la Toffanin sembra continuare a non credere al comportamento di Pamela giudicato falso nei confronti pure di Marco Bellavia. A questo punto c’è da chiedersi se la showgirl risponderà alle accuse o lascerà cadere nell’oblio le considerazioni della conduttrice.