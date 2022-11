Pier Silvio Berlusconi: arrivano pessime notizie, “cancellato!” Cala la mannaia proprio su…

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato tutte le novità riguardanti i programmi televisivi della nuova stagione Mediaset, dando sia buone che cattive notizie.

Ogni anno i telespettatori attendono con ansia l’annuncio dei nuovi programmi tv dati durante la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset e tocca sempre a Pier Silvio Berlusconi dare le buone e le cattive notizie.

Infatti, spesso un programma può essere cancellato a causa dei bassi indici di ascolto o della cessione dei diritti, deludendo così i fan che tanto lo aspettavano. Come è successo con “Temptation Island”, reality estivo cancellato la scorsa estate.

Dunque, Pier Silvio, durante l’ultima conferenza stampa riguardo le trasmissioni che saranno messe in onda e quelle che saranno cancellate o posticipate, ha dato sia brutte che buone nuove. Iniziamo dalle brutte.

Un reality show che doveva iniziare a breve è stato posticipato. Stiamo parlando de “La Talpa”, famosissimo programma tv che non va in onda dal lontano 2008, ma che sarebbe dovuto ritornare nei nostri piccoli teleschermi nella primavera del 2023. Cosa che non accadrà, perché altrimenti ci sarebbero troppi reality uno dietro l’altro. Infatti, Pier Silvio ci ha dato una piccola speranza, dicendo:

“La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all’attivo e dopo il Grande Fratello, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L’Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta”.

Ed ora parliamo delle buone notizie. Ritornando sul tema di “Temptation Island”, Pier Silvio Berlusconi ha così commentato:

“Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation Island resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti.

Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”.

Inoltre, immaginando la grossa delusione nei fan del programma così tanto amato, Pier Silvio ha aggiunto: “Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità”.

Per concludere, sappiamo che la nuova stagione della Mediaset sarà ricca di contenuti tanto noti quanto amati dal pubblico italiano. E anche se pare ci siano delle delusioni a causa di programmi cancellati o rinviati, le parole di Pier Silvio Berlusconi sembrano non escludere definitivamente le varie trasmissioni probabili da mettere in onda. Restiamo sintonizzati e vediamo che succede.