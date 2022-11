Elisabetta Gregoraci: spunta il nome del nuovo amore, “Ho sempre l’ansia”, lui è giovanissimo. Da non credere

Per Elisabetta Gregoraci c’è un nuovo amore e si tratta di una persona molto conosciuta e ben più giovane della showgirl. La conduttrice sembra finalmente aver ritrovato la serenità, anche se c’è qualcosa che la turba.

Dopo un periodo difficile per i sentimenti, la Gregoraci ha finalmente trovato l’amore. Lui è giovanissimo ma bellissimo. I due sono stati paparazzati più volte insieme e finalmente la showgirl ha confermato la relazione di cui tanto si parla negli ultimi tempi.

Il cuore della showgirl è finalmente pronto per accogliere una nuova relazione e pare che abbia scelto proprio lui, l’uomo con la quale l’abbiamo vista più volte negli ultimi mesi e che, si dice, stia frequentando in realtà già dall’anno scorso. Per la Gregoraci si prospetta un Natale pieno d’amore e di nuove avventure.

Elisabetta Gregoraci: finalmente è tornato l’amore!

I fan della showgirl saranno contenti di sapere che finalmente la Gregoraci ha ritrovato l’amore. Dopo le tante indiscrezioni che la vedevano protagonista insieme a un misterioso uomo, la donna alla fine ha rivelato di star vivendo una nuova relazione e di essere felice, ma anche preoccupata.

Intervistata da Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha detto qualcosa che di certo non è passato inosservato. Quando le è stato chiesto qualcosa di più sulla sua situazione sentimentale, ha detto: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita”.

La showgirl non ha fatto il nome dell’uomo, ma è chiaro che i due si stiano frequentando e abbiano preso la cosa sul serio. A farla felice è proprio Giulio Fratini, un imprenditore fiorentino che da alcuni mesi è al centro del gossip per il presunto – ormai confermato – flirt con la showgirl. L’uomo ha 11 anni in meno di lei, ma i due sembrano andare molto d’accordo.

Chi sperava che la donna tornasse con l’ex marito Flavio Briatore deve purtroppo ricredersi: oltre alla conferma del nuovo amore, la Gregoraci ha ribadito che i due non torneranno insieme. “No, non torneremo insieme” ha detto. “Sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati.

Abbiamo deciso di lasciarci dopo tredici anni, ma non abbiamo mai smesso di essere una famiglia. Io e Flavio ci vogliamo molto bene, abbiamo rispetto l’uno per l’altra, stiamo tanto insieme perché comunque rimaniamo una mamma e un papà, e abitiamo a 500 metri l’uno dell’altro. A volte litighiamo, ma Flavio sa che per lui ci sono sempre, che può contare su di me”.