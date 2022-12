Scatta il bacio tra Emma e Achille Lauro: le foto dell’incontro fanno il giro del Web

Ecco che arriva il bacio tra Achille Lauro ed Emma Marrone! C’è una foto inedita dei due cantanti che sta facendo il giro del web. I fan sono tutti letteralmente impazziti.

La carriera di Emma Marrone è costernata di grandissimi successi. Dopo la sua partecipazione ad Amici la Marrone si è imposta come una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. Emma è diventata una grande professionista grazie anche alla sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2012 con il brano Non è l’Inferno, al ruolo di giudice di X Factor e quello di professoressa ad Amici nel corso degli anni insieme ad Elisa.

Recentemente Emma ha deciso di cimentarsi anche in un’altra carriera, ossia quella della recitazione. La Marrone è stata scelta da Gabriele Muccino per il film Gli anni più belli riscuotendo un ottimo apprezzamento da parte di pubblico e critica. In più, Emma ha preso parte anche alla serie tratta film dal titolo omonimo.

Insomma, un percorso quello di Emma, lavorativamente in discesa che sta annoverando la Marrone tra i personaggi dello spettacolo più importanti degli ultimi tempi. La cantante ha, inoltre, presentato pochi giorni fa il docu-film dedicato alla sua vita dal titolo: “Sbagliata ascendente Leone”.

Alla presentazione del film disponibile su Prime c’erano tantissimi amici vip della donna, tra questi c’era anche il noto artista Achille Lauro. Tra Emma e Achille c’è sempre stata una grandissima amicizia ma una lor tenera foto ha mostrato un lato inedito dei due cantanti.

La foto di Achille Lauro ed Emma Marrone

Emma Marrone abbastanza attiva sui suoi social ha condiviso di recente una bellissima foto con Achille Lauro ed alcuni suoi amici che nell’immagine la Marrone definisce famiglia. Nella foto Achille Lauro dà un bacio sulla guancia ad Emma circondata a sua volta da un altro paio di conoscenti. Lo scatto è davvero tenero e molti utenti del Web non hanno potuto fare a meno di notare il feeling tra i due.

Emma ed Achille Lauro, comunque, sono solo amici di lunga data e i due si rispettano profondamente considerandosi l’uno la famiglia dell’altro. D’altronde, attualmente Emma sta attraversando un periodo difficilissimo. Dopo la morte di suo padre alcune settimane fa la cantante si è ritirata in un rigoroso silenzio a causa della forte sofferenza per la scomparsa del “vecchio lupo” come era definito dai suoi amici.

Emma era veramente legata a suo padre soprattutto perché era stato lui stesso ad introdurla nel mondo della musica. Grazie a Dio, accanto a lei ci sono i suoi amici su cui può contare sempre: uno di questi è, quindi, sicuramente Achille Lauro.