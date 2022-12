Albano: “Mi devi 300 mila euro!” pesante accusa del personaggio famoso che gela il pubblico

Albano Carrisi è stato accusato da un noto personaggio televisivo di essergli debitore di 300 mila euro. Scopriamo i dettagli.

Albano Carrisi è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico della penisola e non solo: è molto amato anche all’estero. Conosciuto con il suo nome d’arte Al Bano, l’artista ha spesso cantato diversi brani con la sua ex moglie Romina Power.

Al Bano ha lasciato la sua adorata Puglia per migrare al nord, dove ha iniziato a lavorare e ad avere i primi grandi successi con il brano Nel Sole.

Al Bano conosce Romina Power grazie al musicarello che ha lo stesso nome del suo famoso brano e la giovane donna diventa la co-protagonista del film. Dopo poco tempo, nel 1970, Al Bano e Romina decidono di sposarsi.

La loro famiglia si allarga sempre di più, fino ad arrivare ad avere sei membri: due genitori e quattro figli. Sembrava che il loro amore fosse perfetto ed infinito, ma tra il 1993 e il 1994 la loro armonia subisce un duro colpo, quando scoprono che la loro prima figlia, Ylenia, è scomparsa misteriosamente dopo aver fatto un viaggio a Belize e a New Orleans.

Così nel 1999, gli splendidi coniugi si separano e dal 2000 Al Bano comincia una nuova relazione con un’altra donna: Loredana Lecciso, con la quale sta ancora oggi. La coppia ha avuto due figli, ossia Albano Carrisi Jr, detto Bido, e Jasmine Carrisi, che ha preso parte insieme al padre al programma tv The Voice Senior.

Nel tempo, ci sono stati dei rumors circa le svariate relazioni avute da Al Bano, addirittura si intratteneva con alcune sue fan nel suo camerino. Queste voci di corridoio non hanno prove a dimostrazione che sia realmente accaduto o meno, però c’è qualcuno che potrebbe sovvertire la vicenda.

Una criminologa ed avvocato spagnola rispondente al nome di Patricia Donoso ha affermato che avrebbe passato un periodo “in rosa” con il cantante e che avrebbe anche delle prove a sostegno della sua tesi.

Dopo questa rivelazione, in Spagna non si parla d’altro, tant’è che in molti talk show è l’argomento di punta. Proprio tra questi programmi, ce ne uno che è risaltato più degli altri per la rivelazione shock fatta da un conduttore.

Durante la trasmissione Salvame, il presentatore ha rivelato al suo pubblico che Albano gli è debitore di una cifra enorme che gli ha concesso nel 2009. Quest’anima pia che ha prestato dei soldi ad Al Bano è Kiko Hernández e con la sua dichiarazione ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta, molto stupito del fatto che il cantante italiano non avesse saldato il suo debito.

Per il momento, Albano non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla questione, però, qualche tempo fa, aveva querelato questo conduttore, spendendo, all’incirca, la cifra che gli dovrebbe rendere. Insomma, ci sono molte cose ancora da chiarire e vedremo che cosa farà o dirà Al Bano a tal proposito.