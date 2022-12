“La ca**ata l’abbiamo fatta in due!” Patrizia Rossetti sbotta al GF! VIDEO

Patrizia Rossetti, conduttrice e concorrente del Grande Fratello, non sta vivendo un momento semplice nella casa più spiata d’Italia. Dopo la dura diretta su Canale 5 la Rossetti sbotta!

Patrizia Rossetti è una celebre conduttrice della televisione italiana che attualmente sta partecipando al Grande Fratello Vip 7. La donna si sta dimostrando una vera e propria leonessa sempre pronta a dire la sua con schiettezza ed onestà. Tuttavia, il suo carattere un po’ impetuoso l’ha messa in qualche occasione in cattiva luce proprio perché alcuni termini da lei usati verso alcuni concorrenti sono stati un molto forti.

Di recente la Rossetti è stata fuori dalla per quasi tredici giorni a causa della sua positività al coronavirus ma una volta rientrata ha ripreso a pieno tutte le attività da concorrente ufficiale. Nel suo percorso al Gf la conduttrice si è legata molto a Wilma Goich con la quale spesso si ritrova a commentare le dinamiche della casa.

Le due, però, durante l’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 28 novembre hanno ricevute moltissime critiche per le brutte parole rivolte a Micol Incorvaia. Il Grande Fratello ha mostrato un video in cui le due rivolgevano accuse molto forti nei confronti dell’Incorvaia commentando anche il suo aspetto fisico.

In seguito all’ammonizione di Signorini, del pubblico, Patrizia Rossetti e Wilma hanno chiesto scusa ammettendo che le loro parole sono state effettivamente fuori luogo. In soccorso di Micol, rimasta sconvolta dagli appellativi usati da Wilma e Patrizia sentiti durante la clip, è giunta sua sorella Clizia Incorvaia.

L’influencer che ha partecipato al Grande Fratello nel 2020 dove ha conosciuto Paolo Ciavarro, suo compagno e padre di suo figlio ha cercato di mandare energie positive a sua sorella per poter continuare il suo percorso ma allo stesso tempo ha avuto modo di rimproverare Patrizia e Wilma per i termini usati nei suoi confronti.

La Rossetti e la Goich, poi, nel post puntata hanno accusato il colpo di una puntata difficile. Ma Patrizia è caduta nello sconforto.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti. Video.

Dopo la puntata del Grande Fratello, Patrizia Rossetti era davvero molto scossa e avrebbe voluto l’appoggio della sua amica Wilma che a sua volta ha preferito allontanarsi dalla conduttrice.

Patrizia, una volta rimasta sola nel cortiletto della casa, si è lasciata andare ad uno sfogo severo nei confronti della sua amica Wilma e ha manifestato il suo disappunto per la puntata che ha dovuto affrontare.

Il cambio dell’inquadratura per far vedere che sta parlando da sola 💀 #GFVIP pic.twitter.com/cDiyC9uo4K — trashtvstellare (@tvstellare) November 29, 2022

La Rossetti, allora, ha commentato arrabbiata in solitaria: “La ca**ata l’abbiamo fatta in due!” riferendosi a Wilma Goich. E ha continuato: “L’ho sentita dal tono della voce… Una parola gentile magari no, eh? Eh, bel sostegno da parte delle amiche… Complimenti! Certo, adesso lei fa la vittima… Vuole andare a parlare con Micol. Cosa le vai a dire, dopo quello che hai detto? ‘Eh, certo, perché io soffro di solitudine…’. Io, invece, sono felicissima…“.

Sul web hanno notato questo amaro sfogo e un utente ha commentato così: “L’ho rivalutata, almeno lei lo ha ammesso. Wilma l’ha usata e ora l’unica che ne paga le conseguenze è Patrizia. Wilma sarebbe dovuta uscire già al tempo di Bellavia…

La gente è divisa tra chi è dalla parte di Wilma e chi della Rossetti e chi le condanna entrambi per un comportamento abbastanza scorretto. Le due riusciranno a riconciliarsi in nome di un amicizia nata da subito nella casa del GF?