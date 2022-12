Fuga di notizie da Buckingham Palace: Carlo III è incontenibile, “L’ha fatto a pezzi” Camilla ha paura. Retroscena terrificante

Carlo III ha spaventato Camilla e sconvolto l’intera famiglia reale a causa dell’ultimo episodio di cui si è reso protagonista. Le sue azioni sconsiderate hanno gettato la Royal Family di nuovo sotto i riflettori, ma purtroppo non per qualcosa di positivo, tutt’altro.

La famiglia reale inglese ha ancora molto da risolvere prima di sperare di riconquistare il popolo. In particolare Carlo III si è reso protagonista di un episodio pieno di controversie che ha lasciato a bocca aperta il popolo inglese e ha gettato nuove ombre sui rapporti famigliari, allontanando il nuovo re dai sudditi.

Dopo la morte della regina Elisabetta le cose si sono fatte molto difficili per la famiglia reale, che ogni giorno deve combattere con le indiscrezioni e le accuse della stampa. Se da una parte William e Kate reggono ancora sotto l’amore del popolo, Carlo e Camilla non hanno affatto vita facile in questo periodo così complicato per la corona.

Carlo III è incontenibile: “L’ha fatto a pezzi”

Mentre cerca di riconquistare il cuore del suo popolo, Carlo III deve fare i conti con vecchie voci che lo riguardano e terribili episodi che hanno fatto vergognare l’intera famiglia reale. Questa volta Andersen, uno scrittore scandalistico grande conoscitore dei segreti dei reali, ha pubblicato sul suo libro un aneddoto riguardante il nuovo re e in particolare la sua ira incontenibile.

Andersen ha descritto di quando il re, ai tempi ancora principe, si sia arrabbiato talmente tanto da aver distrutto un sanitario del bagno. Ma cosa era successo? Carlo aveva perso uno dei suoi gemelli nello scarico e, in preda alla rabbia, ha fatto a pezzi il lavandino. Una reazione del tutto incredibile e scioccante che ha lasciato senza parole sia la regina Elisabetta che l’intera famiglia, compresa Camilla.

Sembra infatti che il nuovo Re non sia in grado di controllare i propri scatti d’ira e si lasci andare ad azioni terribili come questa. Tutti si ricorderanno il suo scatto di rabbia recente quando, dovendo firmare dei documenti, ha scoperto che la penna non funzionava. La sua reazione è diventata un tormentone sui social, ma a quanto pare nasconde un problema molto importante.

Pare inoltre che il sovrano abbia delle paure molto particolari, come quella di rovinare o perdere il suo orsacchiotto di peluche che tiene con sé sin da quando era bambino. È talmente geloso del suo ricordo che nessuno può toccarlo, persino Camilla. Insomma, il re è proprio strano, ma dovrebbe imparare a controllare i suoi scatti di rabbia. Come se non bastasse, persino Meghan Markle lo ha messo in ridicolo.