Carlotta Mantovan ha preso il primo aereo ed è fuggita | Lo ha fatto per la figlia

Poco dopo l’inizio del nuovo anno, Carlotta Mantovan ha condiviso uno scatto senza filtri che ha stupito proprio tutti! Una foto che ha lasciato i suoi fan senza parole e ha attirato la curiosità del web. Dietro quello scatto si cela un messaggio ben preciso che la conduttrice non ha più intenzione di nascondere.

Classe 1982, Carlotta Mantovan è una conduttrice, giornalista ed ex modella. La sua carriera è iniziata tra le file di Miss Italia: nel 2001 è arrivata alle finali nazionali e si è posizionata al secondo posto. È stata in questa occasione che ha conosciuto Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore che poi è diventato suo marito.

Negli anni successivi si è fatta conoscere per aver partecipato a diverse manifestazioni di beneficenza e aver continuato a sfilare come modella in diverse occasioni. Nel 2002 è arrivata in televisione dopo aver partecipato alle selezioni per le nuove Veline di Striscia la notizia. Anche se non è riuscita poi a raggiungere gli studi della trasmissione, si è fatta comunque conoscere.

Carlotta Mantovan lascia senza parole

Nel 2004, dopo essersi fatta conoscere nel mondo dello spettacolo, Carlotta Mantovan è diventata una giornalista di Sky TG24, dove è rimasta fino al 2018. Nel frattempo, dal 2005 al 2008, ha presentato le previsioni del tempo per Sky Meteo 24.

Oltre che come giornalista e conduttrice di programmi come Tutta salute e Portobello al fianco di Antonella Clerici, Mantovan è conosciuta anche per essere la moglie di Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore che ha lasciato un vuoto enorme nel cuore degli spettatori.

Purtroppo Frizzi se n’è andato il 26 marzo del 2018 dopo una lunga malattia. La sua assenza pesa come un macigno e al tempo tantissime figure dello spettacolo e non dimostrarono la loro vicinanza alla famiglia.

Lui e Carlotta hanno avuto una figlia, Stella, nata nel 2013. Un anno dopo si sposarono e coronarono il loro sogno d’amore, che però, purtroppo, fu interrotto da una tremenda malattia.

Dopo la morte di Frizzi, Mantovan e la figlia si sono trasferite nel sud della Francia, per godere della tranquillità di cui avevano bisogno e dei meravigliosi paesaggi del luogo. Il desiderio della conduttrice era quello di far crescere Stella in un posto circondato dalla natura, senza allontanarsi troppo dal paese natale.

Ebbene, con l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo, Carlotta Mantovan ha ribadito che lei e sua figlia cercando tranquillità: la foto mostra una grande distesa all’orizzonte, e sullo sfondo le colline. Qui, nella natura incontaminata, Stella può seguire le sue passioni, come le passeggiate a cavallo.

Una foto senza filtri e un messaggio molto chiaro da parte della conduttrice: il desiderio di godere della serenità e dell’amore famigliare.