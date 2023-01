Rissa nei camerini RAI | Tutto confermato: shock Lorella Cuccarini

Com’è finito veramente il rapporto tra le due ballerine più famose e amate degli anni passati e attuali? Scopriamo la verità.

La rivalità tra le ballerine Lorella Cuccarini ed Heather Parisi è rinomata: tutti i giornali e programmi televisivi ne hanno sempre parlato, mettendo l’accento sulla gelosia di una nei confronti dell’altra. Tuttavia, la vera realtà è sempre stata storpiata e mai detta chiaramente.

L’ultima nozione che si ha riguardo al rapporto tra queste migliori nemiche è grazie a Cristiano Malgioglio e alla sua nuova trasmissione Mi casa es tu casa, andata in onda su Rai2 fino a poco tempo fa.

Il conduttore e paroliere Malgioglio ha chiesto alla Parisi lo stato del rapporto tra lei e la Cuccarini. La risposta che Heather ha dato ha scioccato tutti: da Cristiano lì presente a tutti i telespettatori italiani seduti a casa, lasciandoli a bocca aperta.

La confessione della Parisi

La ballerina statunitense ha, infatti, confessato a Cristiano che le due ballerine si sentono per telefono quasi ogni giorno e che il loro rapporto è molto buono. Una rivelazione che ha lasciato l’intera Italia senza parole, a cominciare dalla stessa Lorella che ha commentato le dichiarazioni della Parisi pubblicando sui social media una bocca cucita.

Finalmente, però, la Cuccarini ha deciso, una volta per tutte, di mettere la parola fine a questi continui scoop che riguardano il loro plausibile rapporto, buono o pessimo che sia.

La verità detta da Lorella

Durante il corso di un’intervista al giornale Il Corriere della Sera, Lorella ha parlato del suo amato marito Silvio Testi e della sua adorata famiglia composta da loro due e dai loro quattro figli. Questi ultimi sono tutti grandi e pronti per spiccare il volo verso i loro sogni ed obiettivi. Ovviamente, non poteva mancare anche un commento riguardo il suo rapporto con l’ex collega Heather Parisi con la quale ha condiviso molte avventure di Rai1.

La fine delle speculazione grazie alla rivelazione della Cuccarini

In maniera del tutto calma e sincera, la Cuccarini ha ammesso che le è venuto da ridere quando ha sentito Heather ammettere che si sentono tutti i giorni per telefono: “Non ho visto la trasmissione ma credo che forse era sarcastica”, ha così commentato Lorella.

Inoltre, la Cuccarini ha anche rivelato che, al termine della trasmissione Nemicamatissima che ha condotto nel 2016 assieme alla Parisi, si sono lasciate in un modo non proprio ottimo. Tuttavia, Lorella ha anche ammesso che stima Heather come professionista e ballerina.

Inoltre, Lorella Cuccarini ha ammesso che non ha nulla contro Heather Parisi, fermando così ogni notizia riguardo al loro presunto rapporto tormentato. Oggi le due ballerine non si sentono né incontrano più, quindi non c’è alcun motivo di essere rancorose l’una contro l’altra. Lorella è impegnata con i suoi progetti futuri: spettacolo teatrale e insegnamento nella scuola di Amici.