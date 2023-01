Lorella Cuccarini | Scandalo dietro le quinte: “È stato lacerante”, fuori la verità dopo anni

La celebre ballerina e conduttrice italiana Lorella Cuccarini ha fatto delle dichiarazioni su vecchie diatribe con Alberto Matano e al contempo ha elogiato un altro famoso personaggio famoso.

Lorella Cuccarini è una dei più importanti personaggi televisivi del panorama televisivo italiano. La donna ha una carriera alle spalle ricca di successi e la Cuccarini è una figura estremamente poliedrica in quanto bravissima a ballare, cantare e condurre.

Negli ultimi anni la Cuccarini è stata al timone della Vita In diretta con Alberto Matano con il quale, però c’è sempre stata un po’ di maretta. Infatti, poi, proprio Lorella ha deciso di spostarsi a Mediaset per iniziare un percorso con Maria De Filippi come professoressa prima di ballo e poi di canto.

Attualmente la Cuccarini si dichiara davvero felice per quello che sta facendo ad Amici, consapevole che sta ricoprendo un ruolo fondamentale nella crescita di nuovo talenti sia nella danza che nell’ambito musicale.

Per Lorella, però, non è sempre stato così: anzi gli ultimi anni in Rai sono stati complessi a causa di un rapporto poco stimolante e abbastanza titubante con Alberto Matano. In una lunga intervista concessa a Mattia Mancini Lorella Cuccarini ha confessato meglio le motivazioni dell’addio alla Rai, le colpe attribuite al rapporto con Matano e l’apertura di Maria De Filippi, che la accolta a braccia aperta nella sua trasmissione.

L’intervista a cuore aperto a Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha parlato a cuore aperto con il giornalista Mattia Mancini sulla sua attuale e passata situazione lavorativa.

Ecco un estratto di questa intervista: “Sì, sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato… Perché è stato molto difficile.

Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà. E poi parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è così che è nata la nostra collaborazione”.

Insomma, a Maria De Filippi la Cuccarini deve molto: è sicuramente colei che l’ha aiutata in un periodo difficile e che le ha dato modo di lavorare sotto altre vesti. C’è da dire che Lorella Cuccarini ama raccontarsi: ed è per questo che in un’altra intervista questa volta al settimanale Nuovo TV ha parlato meglio della sua carriera menzionado anche la sua speciale vita privata e matrimoniale.