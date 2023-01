“Ti uccido!”: minaccia di morte e violenta aggressione | Situazione fuori controllo a Striscia la Notizia

Lo storico inviato di Striscia la Notizia, ovvero Luca Abete, è stato minacciato ed aggredito ad Afragola, vicino Napoli, mentre stava facendo un servizio su dei baristi “furbetti”.

Luca Abete è uno degli inviati di Striscia la Notizia, lo storico TG satirico che va in onda da 35 anni su Canale5, tutte le sere dopo il TG5, che mette in luce tutti i comportamenti sbagliati messi in atto dalla popolazione della regione Campania, territorio dove lui lavora. Questa volta, però, ha oltrepassato un po’ troppo la linea di sopportazione che la gente concede a chi ficca il naso nelle loro questioni losche, mettendo, infatti, a repentaglio la sua stessa vita.

Lo spiacevole episodio

Lunedì 9 gennaio è andato in onda a Striscia il servizio realizzato da Luca Abete che riguardava i cosiddetti “equilibaristi”, ovvero i baristi che, ignorando completamente le norme di legge, fanno consegne a domicilio usando la bicicletta e tenendo in equilibrio il vassoio con tazzine e piattini sopra. Agendo in questo modo, i “furbetti” hanno messo, e continuano a mettere, a repentaglio la loro vita e quella di chi li circonda.

Il famoso inviato tutto in verde e marrone di Striscia la Notizia, ovvero Luca Abete, dopo aver terminato di intervistare e di aver fatto inquadrare dalla telecamera uno di questi giovani uomini del locale, decide di andare direttamente dal gestore del bar in questione per chiedergli ulteriori spiegazioni in marito alla scelta di effettuare le consegne in quel modo così pericoloso. Gesto a dir poco molto rischioso da parte di Abete, che si vedrà costretto ad una lotta unilaterale con l’uomo.

Lo scontro

Infatti, il gestore del bar lo apostrofa con queste esatte parole: “Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!”, urlandogli contro e aggredendo fisicamente lo sventurato inviato. Luca Abete, infatti, viene colpito dai calci dall’uomo e, per concludere “in bellezza” Luca subisce pure uno schiaffo che il gestore del bar gli assesta in pieno volto. Insomma, l’ennesimo servizio di Striscia che finisce a botte.

Il servizio completo è andato in onda lo scorso 9 gennaio, sconvolgendo tutti i presenti: dal pubblico italiano, sia presente che a casa, fino ai due storici conduttori del TG satirico che adesso ne sono al timone, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Striscia la Notizia è rinomata per i suoi servizi pericolosi che finiscono spesso, e non volentieri, in litigi e lotte con le persone indagate e/o intervistate.