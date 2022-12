Striscia la Notizia: “Stop alla velina bionda”, per lei nulla da fare: la decisione è definitiva. Caos in Mediaset

Momenti di caos Striscia la Notizia a causa di un problema con la velina bionda Anastasia Ronca. Purtroppo il programma ha dovuto sospendere la sua partecipazione come ballerina e non c’è stato modo di cambiare le cose.

Anastasia Ronca, la velina bionda di Striscia la notizia, ha purtroppo dovuto sospendere la sua partecipazione al programma. Un evento del tutto inaspettato che non le ha lasciato scampo: la trasmissione l’ha dovuta allontanare per un po’, creando del caos in Mediaset.

Purtroppo a volte capitano degli imprevisti anche in queste trasmissioni, ma per fortuna l’emittente televisiva è riuscita a risolvere il problema, almeno temporaneamente, per evitare di interrompere la programmazione. Quest’anno alla conduzione di Striscia la Notizia si alternano numerosi conduttori: hanno iniziato Alessandro Siani e Luca Argentero, poi Siani e Vanessa Incontrada, in seguito Roberto Lipari e Sergio Friscia. Oggi, fino a febbraio, rimarranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Striscia la Notizia, decisione improrogabile

Striscia la Notizia ha dovuto prendere una decisione che non avrebbe mai voluto prendere e purtroppo di mezzo c’è finita Anastasia Ronca, la velina bionda di questa edizione tanto amata dal pubblico.

Insieme a Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Anastasia condiva le puntate della trasmissione con gli intermezzi di ballo, rallegrando l’atmosfera con la sua compagna mora. Ora non è più a Striscia e purtroppo per un motivo non molto felice.

La velina infatti ha contratto il Covid proprio in questo periodo di festa e quindi è costretta a rimanere a casa per diversi giorni, finché non tornerà negativa e si sarà ripresa al 100%. “Anastasia sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà le puntate da casa” ha affermato la produzione del programma di Mediaset. Per fortuna la velina è in buone condizioni e ha solo bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere il suo lavoro.

Ovviamente la trasmissione non poteva rinunciare al duo mora-bionda e così ha chiamato una sostituta per Anastasia Ronca. Si tratta di Valentina Corradi, che fin da subito si è fatta apprezzare dal pubblico ed è entrata in sintonia coi presentatori e con Cosmary.

Nata a Rapallo, in provincia di Genova, è giovanissima: ha solo 21 anni, ma il suo talento nella danza è innegabile. “Si allenava tra La Spezia e Marina di Massa, ogni giorno i suoi genitori la accompagnavano a danza e lei studiava in auto e la sera fino a tardi” ha svelato Il Messaggero, parlando di quanto amasse lo sport. La ragazza si allenava giorno e notte già dai tempi del liceo e ha partecipato a diverse competizioni.