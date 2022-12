Belen in dolce attesa? Le sue dichiarazioni sono chiare. Follower pazzi di gioia

Belen ha risposto ai suoi follower riguardo la possibile gravidanza. Dopo sua sorella, beccata con delle forme sospette e diverse dal solito, ora anche la showgirl è al centro del gossip per il bebè in arrivo.

In una storia Instagram recente Belen ha risposto alle numerose domande riguardo la sua prossima gravidanza. I follower finalmente hanno avuto la risposta che desideravano, dopo giorni in cui ci si chiedeva se anche la bella showgirl fosse di nuovo in dolce attesa.

Oggi la modella è felicemente sposata con Stefano De Martino, ballerino conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. La loro storia ha fatto sognare i telespettatori, ma anche preoccupare quando nel 2019 sono entrati in crisi e si sono lasciati. Nel 2021 ha conosciuto Antonino Spinalbese, oggi tra i concorrenti del Grande Fratello VIP, col quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Con lui però le cose non sono andate per il verso giusto e si sono lasciati dopo un anno di relazione, quando Belen ha capito che l’uomo della sua vita era Di Martino.

Belen è in dolce attesa? Ecco la verità

Non c’è pace per la showgirl argentina: la modella è di nuovo al centro del gossip. Questa volta, però, per una notizia molto lieta: sembra infatti che la donna sia incinta del suo terzo figlio e il padre sarebbe proprio lui, Stefano De Martino.

È questa la voce che per giorni ha circolato sul web senza sosta, scaldando gli animi dei follower che si sono recati sul profilo di Belen per chiederle cosa ci fosse di vero nelle indiscrezioni che la riguardavano. La showgirl ha prontamente risposto dissipando ogni dubbio e spiegando come stanno le cose.

Tutto è nato da un video postato proprio da lei sui social: nel filmato la si vede scendere dalle scale in un bellissimo vestito che, secondo Amedeo Venza, evidenzia delle forme molto sospette, com’è accaduto per sua sorella.

I suoi fan si sono riversati sul suo profilo per farle i complimenti ma anche per chiederle se fosse incinta. “Secondo me sei in dolce attesa, non so perché, ma sei diversa” si legge; e ancora: “C’è un pancino tondo… chissà”. I follower della modella erano curiosissimi di sapere se ci fosse un nuovo bebè all’orizzonte.

Poi è arrivata la risposta di Belen, perentoria: “No!” ha risposto con una risata, distruggendo la speranza dei fan che la vedevano già con un terzo bimbo. Insomma, niente fratellino o sorellina per Santiago e Luna Marì, almeno per il momento. Nei piani della showgirl non ci sono altri bimbi all’orizzonte, ma chissà che tra qualche anno non cambi idea.