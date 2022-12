È stata cacciata da Buckingham Palace, l’indiscrezione che sciocca tutti. È finita

La Regina consorte Camilla Parker è senza limiti, negli ultimi giorni è stata ingestibile in molte situazioni e sembra che la Regina abbia deciso di cacciarla da palazzo, ma di chi stiamo parlando? Ecco cosa sta succedendo.

Camilla Parker Bowles è l’attuale Regina consorte, accanto a Carlo da sempre, come sappiamo, fin dai tempi di Diana. Lei è stata nella vita di lui per anni, anche accettando di starsene in sordina nel periodo in cui lui e Diana erano sposati. Tant’è vero che per molto tempo Camilla è stata bistrattata dai sudditi del Regno che l’hanno sempre vista come una rovina famiglie.

Pertanto lei stessa è stata sempre una figura più in sordina, fino ad oggi quando finalmente ha preso quello che le spettava. Questo anche perché la stessa Regina Elisabetta in punto di morte ha dato il suo benestare affinché lei fosse Regina consorte, perché in un primo momento non era così.

Ora Camilla si sta facendo valere e nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione che aggiunge ulteriore gossip nella Royal Family. Una persona è stata fatta fuori, ma chi?

I giorni in cui Camilla era all’ombra di Diana sembrano molto lontani e finalmente la Regina consorte ha pieni poteri per fare quello che vuole anche se il suo indice di popolarità è piuttosto basso rispetto alle altre dame della Royal Family.

Adesso che anche lei “indossa” la corona può prendere decisioni sullo staff che vuole intorno a sé e c’è una persona in particolare che vuole fuori a ogni costo. Vediamo di chi si tratta.

Lei, fuori a ogni costo

Camilla Parker dirige, sembra, la maggior parte delle decisioni prese da Re Carlo, e lei vuole Meghan Markle fuori dal regno. Camilla, infatti, non ha mai visto di buon occhio la moglie di Harry, questo anche perché è una mina vagante, basti pensare non solo alla famosa intervista da Oprah ma anche alla recente uscita del documentario Harry e Meghan.

La ex attrice americana in realtà non è mai piaciuta a nessuno, né all’attuale sovrano, né alla stessa Kate Middleton che l’ha sempre snobbata e questo risulta evidente. Proprio in seguito all’uscita del documentario Harry e Meghan rilasciato da Netflix, Camilla si è arrabbiata molto e ritiene che ora non sia più possibile stare fermi, si deve agire.

Tra accuse di razzismo e critiche aperte alla famiglia reale, ai vertici hanno deciso di agire contro i Duchi di Sussex. Camilla vuole sostenere la richiesta del Governo britannico di togliere a Harry e Meghan il titolo di Duchi del Sussex. Già si parlava del fatto che Carlo, una volta salito al trono intendeva procedere allo snellimento della monarchia.

In questa sorta di pulizia erano compresi anche Harry e Meghan e il loro titolo di Duchi. Il Governo inglese ha preso questa decisione, pare, dopo l’uscita del documentario. Ci si basa su un’antica legge britannica che concede ai parlamentari la possibilità di spogliare i reali delle loro cariche e Camilla è pienamente d’accordo.

La Regina consorte non vuole più avere nulla a che fare soprattutto con Meghan e a confermarlo sarebbe un esperto reale che ha riportato anche un presunto litigio tra Meghan e la Regina consorte quando Harry e la moglie vennero in Inghilterra.