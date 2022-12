Lutto Ezio Greggio: “È morto uno di famiglia”. Il terribile dramma lo ha colpito nel profondo

Lando Buzzanca è scomparso domenica 18 dicembre dopo un lungo periodo di malattia lasciando nel dolore e nel dispiacere tutto il mondo dello spettacolo ma soprattutto i figli dell’attore che al momento hanno anche un contenzioso con la compagna di Buzzanca, ora vedova che aveva 40 anni meno di Lando Buzzanca. La notizia ha sconvolto anche Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e naturalmente lo staff di Striscia la Notizia che ha voluto ricordare l’attore.

Il ricordo dell’attore è stato fatto nel corso della prima puntata di Striscia andata in onda dopo la sua morte, Ezio Greggio ha ricordato l’attore siciliano scomparso a 87 anni.

Queste sono state le parole di Ezio Greggio per ricordare Lando Buzzanca: “Vogliamo dedicare un pensiero a Lando Buzzanca, morto nelle scorse ore, è una notizia che non vorremmo mai dare. Lando era uno di famiglia”. Lando Buzzanca infatti conosceva praticamente tutto lo staff di Striscia, da Antonio Ricci a Ezio Greggio appunto. L’attore siciliano ha condiviso infatti diversi momenti con lo staff del programma preserale di Canale 5.

Pare infatti che Buzzanca abbia presenziato nel programma e Greggio ha raccontato anche di quel momento: “Lando era un nostro grande amico che purtroppo è venuto a mancare. Ha condotto Striscia la notizia per ben 54 puntate”. In coda a queste parole ha detto la sua anche Enzo Iacchetti con un saluto: “Ciao Lando”. Tra le celebrità che hanno ricordato l’attore anche Iva Zanicchi su Adnkronos ha detto: “Non stava benissimo ma appena il regista diceva ciak, si rianimava e ridiventava il Lando giovane, forte: è il miracolo degli attori, di tutti i grandi attori”.

La sua morte e gli ultimi anni di vita si è portata dietro anche una serie di polemiche legate al rapporto con la sua ultima moglie, quarant’anni più giovane e l’eredità dell’attore.

La questione dell’eredità

Buzzanca stava male da tempo ed era soggetto a diversi ricoveri ospedalieri. Dopo pochi giorni si discute già dell’eredità. Tutto è cominciato da quando Lando Buzzanca e la compagna Francesca Della Valle hanno detto di volersi sposare.

I figli di Buzzanca sono sempre stati molto preoccupati dalla relazione del padre con una donna tanto giovane e pertanto non vogliono lasciarle nulla dall’eredità. Già in passato si erano dimostrati contrari al matrimonio puntando sulla demenza senile di lui. Ecco com’è la situazione.

In questi ultimi giorni si è parlato anche di querela contro Francesca Della Valle e questa è la testimonianza di uno di loro: “Una sentenza ha stabilito che lei non ha alcun diritto nei confronti di nostro padre”. Francesca quindi non dovrebbe avere nulla dell’eredità lasciata dall’attore siciliano.

Non si sa se alla fine sarà Francesca a spuntarla o se saranno i figli di Buzzanca ad avere l’ultima parola e quindi per lei non ci sarà niente. Sembra la trama di un tipico film che avrebbe recitato lo stesso Buzzanca, ma purtroppo si stratta di realtà e staremo a vedere come andrà a finire.