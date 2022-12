Emma Marrone, “… 2 mesi di vita”, la malattia che non lascia scampo le ha stravolto la vita

La famosa cantante Emma Marrone ha dovuto affrontare la sfida di tutta una vita: cercare di sconfiggere il male che la affliggeva dall’interno.

Il 2009 è stato un anno molto significativo per Emma Marrone, la cantante pugliese che da quel momento in poi è entrata nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento vocale. In quell’anno, infatti, Emma ha partecipato alla nona edizione del talent show Amici, condotto dalla Queen Maria De Filippi su Canale5, e ne è uscita vincitrice. Da lì in poi, la sua vita lavorativa è stata tutta in salita.

Il talento della Marrone è indiscutibile, tanto da riuscire a far innamorare di lei, e della sua voce, tantissimi italiani. La sua bravura le ha permesso di diventare uno dei giudici di X Factor, più precisamente della quattordicesima edizione, insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Anche se Emma può vantarsi di avere una vita appagante, facendo quello che ama di più, ovvero cantare, ha avuto anche dei momenti bui nel suo passato. La cantante non potrà mai dimenticare un episodio accadutole quando aveva appena 24 anni, e quindi non era ancora famosa e nessuno sapeva chi fosse.

Nel 2008, i medici hanno informato la giovane Emma di avere un tumore all’utero. Nell’apprendere questa notizia, la Marrone è crollata mentalmente, terrorizzata e addolorata, scoprendo che doveva combattere contro un nemico molto forte e che, purtroppo, vinceva molto spesso.

Ad aggravare il suo umore, i dottori, prima dell’intervento, le hanno comunicato che se non avessero ottenuto i risultati sperati, le sarebbero rimasti da vivere soltanto altri due mesi.

Stando alle parole della cantante stessa, prima di entrare in sala operatoria, Emma aveva firmato dei fogli per la donazione degli organi, nel caso in cui l’intervento fosse andato male. Il tutto all’insaputa dei suoi genitori e del resto della famiglia. Una decisione presa da sola, tra sé e sé, prima di affrontare il peggio.

Questo episodio, fortunatamente con un lieto fine, è sconosciuto a molti, dal momento che è successo prima che la Marrone raggiungesse la popolarità che ha oggi e, soprattutto, non è un evento lieto da raccontare con leggerezza.

Tuttavia, Emma non ha mai perso la sua grinta e la sua energia, caratteristiche che la rendono la straordinaria cantante che è oggi e che la fanno amare da moltissimi fan. Però, dimenticare un episodio così tragico della propria vita non è facile, ed Emma Marrone ne parla così: “Il giorno dopo l’intervento ero già un’altra, sentivo di avere vinto io. Mi sono alzata dal letto e mi sono tolta da sola il catetere… Sapevo di essere guarita. Sono crollata solo uscendo all’aria aperta dall’ospedale con la mia stampella. Però sono uscita da vincitrice…”.