Emma Marrone è stata massacrata, “questa è robaccia…” carriera a rischio?

La ben nota cantante salentina ha dovuto sopportare delle critiche molto amare riguardo il suo ultimo progetto di lavoro. Scopriamo chi le ha sputato del veleno addosso.

Emma Marrone è una cantante molto amata dal pubblico italiano e i suoi fan sfegatati sapranno di per certo che l’artista, da qualche tempo, si è offerta per una collaborazione con Amazon Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon inclusa per gli iscritti al Prime, per dar vita ad un suo documentario, dal titolo Sbagliata ascendente leone.

Questo nuovo progetto è stato sì ben accolto da molti, ma altrettanti non ne sono rimasti entusiasti. La decisione della cantante ha diviso a metà il popolo, ma c’è qualcuno che ha commentato questo suo nuovo lavoro con parole aspre, severe e senza usare mezzi termini. L’artefice di questi commenti crudi ed austeri è un giornalista che ha risposto alle domande dei followers riguardo al documentario della Marrone.

Stiamo parlando del giornalista Davide Maggio, che si è impegnato nel rispondere alle numerose domande postegli riguardo alla novità della cantante. Tra i mille quesiti, l’elemento chiave è la curiosità e uno dei molti fan ha chiesto a Maggio se avesse già avuto la possibilità di guardare il documentario di Emma, aggiungendo che lui non ha gradito molto quest’opera.

Davide Maggio ha prontamente risposto con queste esatte parole: “Non capisco perché Prime Video investa in tutta questa robaccia…”. Leggendo questa frase, si può intuire quanto questo nuovo progetto di Emma Marrone non sia proprio nelle corde del giornalista Maggio.

Tuttavia, il giornalista non si è fermato a criticare solamente questo nuovo progetto di Emma, ma ha anche espresso il suo parere critico sul modo che la cantante ha di vestirsi per partecipare al festival della canzone italiana, ovvero Sanremo.

Inoltre, c’è stato qualcuno che ha messo in rilievo il fatto che, forse, Amazon Prime Video sta puntando sull’uso di nomi famosi per guadagnare visualizzazioni. A questo commento, Maggio ha risposto così: “Capisco che il nome possa fungere spesso da richiamo… Però questo non è proprio il caso…”. Insomma, al giornalista Davide Maggio non piace proprio la cantante Emma Marrone, che non ha ancora detto nulla riguardo a questa faccenda.

Non ci rimane che attendere una replica della Marrone a queste numerose critiche che il giornalista Maggio non si è risparmiato di fare. Molti suoi fan non vedono l’ora di sentire o leggere che cosa ha da dire Emma, perché non appena sceglierà di rispondere, inizierà una vera e propria faida.