Addio Rita Pavone, niente da fare per lei. Dopo anni spunta la dolorosa verità

Rita Pavone ha parlato del suo ritiro delle scene e dei dolorosi motivi dietro questa decisione. Dopo tanti anni è spuntata la verità sui motivi dietro la sua scomparsa: le ragioni sono davvero drammatiche.

Rita Pavone, tra le cantanti più amate della storia italiana, è assente ormai da tanti anni dalle scene. Ha deciso di ritirarsi a vita privata e ora ha finalmente rivelato i motivi che l’hanno portata a fare questa dolorosa scelta. Purtroppo non ha avuto alternative.

Tra gli artisti più conosciuti non solo in Italia ma al mondo, la Pavone deve il suo successo al supporto del padre: “È il mio primo ammiratore e fautore della mia carriera. Mi è dispiaciuto non essere rimasta in Usa per studiare il modo di lavorare degli americani. Ma la vita ha voluto diversamente”.

Poi ha riservato anche qualche parola per l’amore: “All’inizio è stato difficile farci accettare. Io non mi sono mai fatta influenzare dalla mia famiglia o dai media. Quando lo conobbi, capii che si trattava di un treno che non sarebbe mai più passato. Era il mio manager ma non era un’unione di lavoro. Avevo davanti l’uomo del mio destino. L’amore è questione di incontri, alchimia e fortuna. Ridiamo, litighiamo, facciamo pace. Le coppie non si possono giudicare dall’esterno. E poi io non ho distrutto la famiglia di nessuno”.

Rita Pavone: una scelta dolorosa

La vita di Rita Pavone è sempre stata piuttosto riservata: la cantante non ha mai amato apparire nelle riviste di gossip né far parlare troppo di sé. Da ormai diversi anni però si è ritirata dalle scene e non appare più in pubblico. In tanti si sono chiesti come mai ed ecco che finalmente è arrivata la risposta.

La cantante è sempre stata molto attiva nonostante l’età avanzasse: “Sono una donna che ha passato gli anta ma credo che l’età sia un numero, quello che conta è come ci si sente interiormente. Sono gli altri che si sorprendono nel vedermi così attiva, io lo sono sempre stata” aveva dichiarato. Poi però nel 2003 si era dovuta operare all’aorta e questo l’aveva fatta arrestare per un po’.

Tre anni dopo, nel 2006, ha deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene. “Mi sono ritirata perché non mi divertivo più. Ho lavorato con i più grandi, Nino Rota, Burt Bacharach, Ennio Morricone. Negli ultimi anni gli arrangiamenti si fanno al computer, il massimo del finto. Ho mollato tutto e sono andata a vivere a Maiorca. Poi ho cambiato idea per ‘colpa’ di Renato Zero. Nel 2009 festeggiava il compleanno, i 60 anni. Mi ha chiamato per invitarmi al suo show”.

“Io ormai cantavo solo sotto la doccia e sono stati i miei figli a convincermi ad accettare. Quando sono salita sul palco di Piazza di Siena fu la fine del mondo e la voce non tentennava. Allora ho deciso di coronare il sogno della mia vita, un disco coi successi americani” ha concluso.