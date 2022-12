Morgan “l’ultimo giorno prima di morire…”, l’agghiacciante dramma del suicidio che lo tormenta

Conosciamo tutti com’è Morgan, sempre sopra le righe, molto eccentrico e senza peli sulla lingua. Ma il suo personale “dietro le quinte” ha davvero dei lati oscuri che l’hanno segnato nel profondo.

Morgan è uno dei cantanti italiani più amati e odiati di sempre. O lo ami o lo odi, non puoi dire che ti sta simpatico, però… Oppure dire che non ti piace, ma… La personalità di questo cantante è molteplice, caratterizzata da scatti d’ira o d’ilarità.

Morgan è un artista a tuttotondo ed è sempre al centro di numerose polemiche. Infatti, in un’intervista prefestival di Sanremo, il cantante ha confessato di usare delle droghe come cura per la depressione. E dopo questa rivelazione, Morgan ha dimostrato un temperamento poco controllato e ponderato.

Non si possono dimenticare le numerose sfuriate e scene d’ira violenta che Morgan ha fatto ad Asia Argento in pubblico, oppure le litigate furibonde successe in una puntata di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, quando Morgan ha litigato con l’intero pubblico, accusandolo di essere soltanto un branco di “bimbiminkia”. Affermato ciò, è uscito furente dallo studio, lasciando tutti i presenti esterrefatti e senza parole.

Ma l’episodio più memorabile di tutti, che è entrato nella storia della tv italiana, è stato quello di Sanremo 2020, quando Morgan ha cambiato il testo della canzone, dopo aver litigato con Bugo, suo partner, e questi, adirato della cosa, abbandona il palco nel bel mezzo dell’esibizione canora.

Quella sera è diventata epica per il popolo del web, che immediatamente ha reso il video virale e ci ha creato sopra anche degli esilaranti meme (vignette comiche e/o satiriche). Tuttavia, qualche malpensante ha creduto che fosse stata tutta una messa in scena per acquisire un po’ di visibilità, ma la denuncia esposta da Bugo ha fugato ogni dubbio.

Giudicare il modo di comportarsi di qualcuno è troppo facile. Bisogna comprendere le motivazioni che spingono la persona ad agire in quel modo. Nessuno nasce cattivo, ci si diventa. Ed è necessario comprendere le ragioni che stanno dietro ai comportanti strani o cattivi (ovviamente, non è questo il caso) di una persona.

Infatti, la vita di Morgan ha preso una strada deviata da quando, a 16 anni, ha scoperto che il padre si era tolto la vita, domandandosi tuttora: “Mi sono sempre chiesto come mai e dopo abbiamo dovuto capire come andare avanti”. Il ben noto cantante si è aperto, con non poca difficoltà, durante un’intervista a Domenica In.

Morgan si è lasciato andare raccontando al pubblico la sua triste storia: “La morte di mio padre fu uno shock per la mia famiglia. Perdere a sedici anni mio padre ci ha spezzato, a me e mia sorella. Ci ha spezzato una gioia. Ma abbiamo continuato a pensare che dovevamo andare avanti. Mio padre era un falegname, era un po’ un Geppetto e io un Pinocchio. Aveva problemi economici.

Faceva una cosa che non lo appagava, era insoddisfatto della vita. Non era capace a fare soldi, ma si diceva ricco perché la ricchezza non c’entrava nulla con il denaro. Mi spiegava che la ricchezza non c’entra nulla con i problemi materiali. Purtroppo, però, i problemi materiali c’erano. L’avevo percepito. Io gli prestai anche dei soldi e l’ultimo giorno prima di morire me li ha restituiti. Non avrei mai potuto immaginare, mai, che si sarebbe ammazzato”.